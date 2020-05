Abren centros de prueba de COVID-19 en Doral y Hialeah Gardens

A partir de las siete de la mañana, y desde su vehículo, personas podrán acudir hasta el estacionamiento de un Walmart de Doral, con una cita previa y sin mayores requisitos.

El sitio de pruebas móviles se encuentra en el Walmart ubicado en el 8651 del noroeste y la 13th terrace. Los días de funcionamiento serán los lunes, miércoles y viernes de 7 a.m a 9 a.m. y no tendrá ningún costo.

Al lugar podrán acudir adultos que presenten síntomas o que tengan alto riesgo de contagio.



Juan Carlos Bermúdez, alcalde de Doral dijo que la idea es tratar de atender entre 150 y 200 personas al día. “Le pido al público que vaya a nuestro sitio web, ahí podrá encontrar la información de cómo tratar de hacer la cita”.

Tambien en Hialeah Gardens, este lunes otro centro de pruebas abrirá en el estacionamiento de Walmart ubicado en la 9300 del noroeste y la 77 avenida.

El sitio para apartar la cita para ambos centros de prueba es el de los laboratorios Quest Diagnostics, que está trabajando junto a Walmart y las ciudades del condado Miami-Dade para realizar las pruebas. Puede apartar su cita haciendo clic aquí: http://www.myquestcovidtest.com/