Largas filas en centros para ayuda por desempleo en Hialeah

El impacto económico se siente de manera dramática a medida que avanza la crisis del coronavirus. Más de dos millones de residentes de la Florida han colapsado el sistema electrónico del estado reclamando subsidios de desempleo. Por eso la ciudad de Hialeah abrió desde este martes cuatro centros de ayuda para personas que necesiten llenar sus aplicaciones, que desde temprano comenzaron a recibir personas.

Todos los que acudieron a estos centros tienen algo en común. “Tengo un mes sin empleo”, dice David Cáceres, residente de Hialeah, quien agrega

que tiene tres hijos y su mujer está desempleada.

Aplicaron online para obtener el subsidio por desempleo, lo intentaron en múltiples ocasiones pero fue infructuoso, el sistema había colapsado.

“Tres días intentando, intentando, se me caía, se me cerraba, yo estoy en estado de desesperación, te lo digo con sinceridad”, comenta Rubén Santana, otro de los que acudieron a uno de estos centros de ayuda para llenar la planilla que no han podido completar por internet.

“Tuve muchas madrugadas y no me quedó otra que levantarme a las cinco de la mañana y venir para acá”, dice Rubén Santana, residente de Hialeah.

Resolver el colapso del sistema electrónico para aplicar al subsidio de desempleo es una necesidad urgente no solo para autoridades sino para residentes, no es para menos, las grandes aglomeraciones implican exponerse al COVID-19, en síntesis “la cura podría ser peor que la enfermedad” dijeron algunos residentes.

Tal como se tenía planificado los centros de ayuda abrieron a las once de la mañana y pretenden cerrar a las cuatro de la tarde. En la Biblioteca J.F Kennedy, en el Goodlet Park se está aplicando un sistema similar al que se utiliza en los centros de test para el COVID-19, es decir las personas no se bajan de los vehículos para llenar su solicitud.

Carlos Hernandez, alcalde de Hialeah, dijo que “pueden pasar, coger esa aplicación, llenar la aplicación, si necesitan alguna información llamar a esos teléfonos que vamos a darles, pero lo importante es que tengan la aplicación, la llenen y la manden al estado lo más pronto posible”.

La dirección a donde deben eviarlo por correo regular es la siguiente:

Florida Department of Economic Opportunity

P.O. Box 5350

Tallahassee, FL 32314-5350

Los cuatro centros de ayuda están localizados en las siguientes direcciones:

2501 West 74 Street (Slade Park)

4200 West 8th Ave (Goodlet Park)

190 West 49 Street (Biblioteca John F Kennedy)

651 East 4th Ave (Babcock Park)

También las bibliotecas públicas del condado Miami Dade estarán abiertas para que cualquier residente pueda obtener ayuda y asesoría sobre cómo llenar las aplicaciones y obtener subsidios.

Carlos Giménez, alcalde de Miami Dade dice que “empezando éste miércoles pueden ir a una de las 26 bibliotecas que están repartiendo las aplicaciones en nuestro condado, las aplicaciones están en inglés, español y creole”.

El gobernador Ron DeSantis dijo que el sitio web del estado que había colapsado, ya está nuevamente funcionando para hacer las aplicaciones en línea.

Ron DeSantis asegura que la semana pasada ordenó mayores recursos, "juntando todas las fuerzas para ser capaces de hacer esto en la dirección correcta. Hemos trabajado contra el reloj”.

Cerca de 25 mil trabajadores estatales serán asignados para ayudar a quienes presentan sus aplicaciones solicitando subsidios de desempleo.