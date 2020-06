Abre nuevo centro para pruebas de anticuerpos de COVID-19 en Doral

Los alcalde de Miami Dade, Carlos Giménez y de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, fueron los primeros en realizarse la prueba de anticuerpos de COVID-19 en la gran apertura del nuevo centro ubicado en el Miami Internacional Mall, que atenderá al público a partir de este lunes.

"Saber quién tiene los anticuerpos es esencial para entender la propagación del COVID-19. Esta información nos ayuda a enfocarnos en los puntos críticos y evitar más alarmantes cifras de la enfermedad, como ya hemos visto en otras partes de la nación", indicó Gimenez.

El nuevo centro movil está a cargo de los laboratorios Bioreference y se encuentra ubicado en el estacionamiento de la tienda Kohl’s dentro del centro comercial. Atenderá de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde

Un vocero de Bio reference señala que se trata de un esfuerzo por expandir el acceso a las pruebas de anticuerpos COVID-19. "Hemos abierto una serie de sitios de recolección en diferentes lugares del país para trabajar proporcionando al público el acceso adecuado a las pruebas COVID-19”, dice.

Mientras existe la preocupación por el creciente número de contagios, las pruebas de anticuerpos COVID-19 son análisis de sangre diseñados para detectar si alguien ha estado expuesto al nuevo coronavirus y como resultado ha desarrollado anticuerpos contra la enfermedad.

Para atenderse en este centro debe tener una orden de su doctor o debe sacar una cita a través del website de Bioreference.com . Debe tener una tarjeta del seguro o tendrá un costo, ya que no es un sitio gratuito. Puede acudir a pie, debido a que no funciona con la modalidad de auto-servicio o drive thru.