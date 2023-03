Abogada de la ciudad de Miami demandada por venta de casa

Un hispano demandará a la abogada de Miami, porque dice que su esposo le ofreció comprar la casa por debajo del valor de mercado, y hacerse cargo de la deuda, pero no la pagó.

Un residente que vivía en miami alega que lo indujeron a vender la casa de su familia con pretextos falsos. Aparentemente, la vivienda tenía varias violaciones de código.

Se comunicó con la abogada de la ciudad de Miami para pedirle ayuda, pero dice que la mujer lo derivó a su esposo.

La persona que presentará la demanda se llama José Álvarez, de origen cubano. Sus abogados nos contaron que el esposo de la abogada de Miami le sugirió vender la propiedad porque pagar las multar que tenía le iba a costar miles y miles de dólares.

“Sentí dolor de haber perdido la casa y que yo no puedo hacer nada”, dice Álvarez.

José dice haber vendido la propiedad en buena fe, y aún hoy la situación lo entristece por los recuerdos que en la casa dejó.

Un título de propiedad demuestra que “express homes” le compró la casa a José Álvarez. En sunbiz, dicha compañía, aparece asociada al nombre de Carlos Morales, esposo de la abogada de la ciudad de Miami.

“Yo no sabía cuánto es lo que se debía, ni él me dijo tampoco cuanto”, dice Álvarez.

Segun la demanda, morales y express home aprovecharon sus contactos políticos en miami, para conseguir un perdón de las penalidades que tenía la vivienda, remodelarla y después venderla, pero no habría pagado por los permisos para remodelar el resto de la vivienda.

“Le cambió la cocina, los baños, los pisos, la pintó por afuera, le quitó la mata que estaba delante de la casa y todas esas cosas necesitan permisos de la ciudad”, dice la abogada de Álvarez.

Los abogados explicaron que, en la reunión de aplicación de código del 25 de julio de 2018, esa deuda de 271 mil 250 dólares quedó condonada en una decisión que demoró poco más de un minuto.

“O sea que no pago ni un dólar de esos 270 mil”.

El 20 de agosto de 2018 express homes vendió la propiedad en 370 mil dólares, 165 mil dólares más de lo que se la compró al señor Álvarez.

Consultada por esto, Victoria Méndez, abogada de la ciudad de Miami nos respondió con un extenso comunicado. Esta es parte de esa respuesta:

“Me entristece que los demandantes y abogados relacionados en los casos Fuller vs. Carollo y Madroom vs. City of Miami, hayan elaborado esta tercera demanda y engañar a un demandante para seguir acosándonos a mi familia y a mí”.

Cuando le preguntamos a los abogados demandantes sobre el caso “Madrrom”, que la abogada de Miami hace referencia, dijeron no saber de qué se trataba.