A un año del inicio de la pandemia en Miami Dade esto recuerdan los expertos

Hace un año que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus una pandemia y se confirmó el primer caso en Miami-Dade. Las autoridades locales declararon estado de emergencia y los médicos y trabajadores de salud enfrentaron una crisis de salud pública sin precedentes en historia reciente.

Conocimos a la Doctora Lilian Abbo compartió su experiencia profesional y personal durante el último año, luego de que el 11 de marzo del 2020 el sistema de salud del Jackson confirmó el primer caso de COVID-19 en Mami-Dade.

La Dra. Abbo, directora de Enfermedades Infecciosas del Jackson comenzó a enfrentar la crisis médica para la cual se estaban preparando desde diciembre, pero nunca se imaginó lo que enfrentaría.

"Yo estaba preparando el sistema de salud, hablando con la comunidad (educando a la gente en ingles y en español) ayudando a nuestro personal de salud asegurando que tuviéramos las pruebas, que tuviéramos los protocolos de tratamiento, asegurando que el personal médico, porque la meta era salvar vidas y evitar que nuestro personal se infectara".

A fines de marzo uno de los pacientes que trató de salvar era alguien muy especial en su vida, su tío y mentor el Dr. Isaac Abadi fundador del centro de enfermedades reumáticas en Venezuela para ella "Tío Saki".

Nos dice que fue muy doloroso no poder hacer por él, lo que el tanto enseñaba. Es difícil ver "alguien que tu quieres, que quieres ver bien, que además fue tu maestro, teníamos una relación muy bonita".

"Se intentó todo lo que podían en esos momentos", recuerda la doctora. "Él decía que había que llegar a encontrar que era lo que tenía la persona, el diagnóstico adecuado hasta llegar con el tratamiento adecuado entonces fue una persona muy metódica, una persona que fue una persona que tuvo una gran influencia en mi vida y en cientos de médicos en Venezuela".

"Estábamos experimentando con todos los tratamientos, no había nada que se sabía que funcionaba o que no, no había remdivisir en estos momentos", rememora.

Al final pudo estar a su lado como sobrina. "Y ser la única persona que podía estar ahí agarrándole la mano, doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad de estar y verlo descansar en paz y con dignidad".

Y el fue solo el primero de muchos pacientes. "Si es muy duro ver morir a nuestros pacientes y ver morir a un ser querido y saber que la familia no puede estar a su lado es muy duro para el personal de salud".

"Como esposa, como madre, como hija, toda mi familia estaba muy asustada todos decían que no pusiera mi vida en riesgo, pero cuando tu eres médico tu primer instinto era ir a salvar vidas".

Pero este 2021, luego de un año de pandemia, "si me ha cambiado como médico, como mujer y como ser humano, uno se vuelve más sensible, más gratitud, aprecias más poder levantarte todo los días y poder respirar".

A veces trabajaba 20 horas al día alejada de sus hijos de 16 y 13 años que nos dice "son sus héroes y su inspiración para trabajar para que este sea un mundo mejor, y que con los tratamientos comprobados y las vacunas el mundo es mucho mejor que hace un año. Por lo que pide que todos se vacunen y no bajen la guardia.