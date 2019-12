Guía de los eventos durante las festividades del 2019 en el sur de la Florida

Si tienes planeado celebrar la temporada navideña en el sur de Florida con familia y amigos este año, hay una cantidad de actividades, eventos y exposiciones ocurriendo durante el mes de diciembre que pueden ayudarte a disfrutar.

Aquí hemos preparado una lista de ideas con opciones para toda la familia, desde exposiciones de luces hasta celebraciones festivas.

Eventos durante todo el mes

Bayfront Holiday Village

Dónde: 301 Biscayne Boulevard, Miami 33132

Cuándo: Abierto hasta el 25 de diciembre, de lunes a domingo, 11 a.m. hasta 10 p.m.

Qué: Bayfront Park ha sido transformado a un mercado festivo para el mes de diciembre, incluyendo vendedores locales, patinaje, y camiones de comida. Estará abierto hasta Navidad, y tiene temas distintos cada día, como 'Sugar & Spice Wednesdays' los miércoles con churros por solo $1. Hay actividades para niños, como sesiones de fotos con Santa, y un parque para perros. Entrada al mercado es gratuita.

Exposición NightGarden en Fairchild Tropical Botanic Garden

Dónde: 10901 Old Cutler Road, Coral Gables 33156

Cuándo: abierto hasta el 11 de enero, de miércoles a domingo (también incluye el 23, 30 y 31 de diciembre)

Qué: NigthGarden, la exposición de luces que tuvo mucho éxito el año pasado, está de vuelta en Fairchild Tropical Botanical Garden este diciembre. Los visitantes pueden comprar comida y bebidas por el parque, o interactuar con partes de la exposición. El 31 de enero habrá un espectáculo de fuegos artificiales. Las entradas deben ser compradas para un tiempo específico, y varían de precio dependiendo del día. Miembros de Fairchild pagan menos.

Santa's Enchanted Forest en Tropical Park

Dónde: 7900 SW 40th Street, Miami 33155

Cuándo: abierto hasta el 5 de enero, de lunes a domingo, 5 p.m. hasta 12 p.m.

Qué: Santa's Enchanted Forest practicamente se ha convertido a un ícono de la temporada navideña en Miami. Tiene el arbol navideño más grande del sur de Florida, además de atracciones, entretenimiento y comida. Estará abierto hasta la primera semana de enero. Las entradas cuestan $38 para niños, $47.50 para adultos y $35.33 para adultos mayores. Un "Santa's express pass" puede ser agregado por $18.69 y te evitarás las colas largas de las atracciones.

La Fábrica de Hanukkah 'Pop Up'

Dónde: 8770 Southwest 131st Street, Miami 33176

Cuándo: desde el 18 de diciembre hasta el 5 de enero, de lunes a viernes de 11 a.m. hasta 8 p.m., sábados y domingos de 11 a.m. hasta 12 a.m.

Qué: La Fábrica de Hanukkah es una experiencia inmersiva que celebra las tradiciones de Hanukkah con ocho cuartos decorados, actividades interactivas y juegos para toda la familia. Visitantes pueden caminar por los cuartos para disfrutar de la magia de Hanukkah o completar una búsqueda de tesoro. Entradas cuestan $25 para adultos y $18 para niños, y deben ser compradas para una fecha específica.

Festival Luminosa de linternas chinas en Jungle Island

Dónde: 12400 SW 152nd Street, Miami 33177

Cuándo: ciertas noches hasta el 29 de diciembre, 7 p.m. hasta 10 p.m.

Qué: Con más de un millón de luces LED, 13 acres de caminos iluminados y música en vivo, el festival Luminosa en Jungle Island es una manera muy brillante de celebrar la temporada festiva este año en el sur de Florida. Lámparas de papel han sido creadas con un toque de Miami, y en el parque se puede conseguir delfines, flamingos y papagayos hechos de papel. Entradas cuestan $35 para adultos y $30 para niños, e incluyen entrada a dos espectáculos de acróbatas, música en vivo y el salón Moet.

Winterland en Pinto's Farm

Dónde: 14890 SW 216th Street, Miami 33170

Cuándo: ciertas noches desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero, lunes a viernes de 3 p.m. hasta 9 p.m., sábado y domingo de 11 a.m. hasta 9 p.m.

Qué: La granja Pinto abrirá su Winterland anual otra vez este año, con dulces, chocolate caliente, un zoológico interactivo, y luces navideñas. Las entradas incluyen un circuito de carreras, paseos en ponis y botes de remos. Los sábados y domingos también habrá espectáculos de magia y fotos con Santa. Entradas cuestan $15 para todas las edades, y los bebés de menos de 1 año entran gratis.

Noche de luces en Pinecrest Gardens

Dónde: 11000 Red Road, Pinecrest 33156

Cuándo: desde el 13 de diciembre hasta el 1 de enero, todos los días de 6 p.m. hasta 9 p.m.

Qué: Pinecrest Gardens se transformará en un paraíso invernal, con luces navideñas cubriendo todo el paisaje botánico. Van a haber atracciones y paseos en ponis, y tamibién contarán historias todas las noches desde el 13 hasta el 22 de diciembre y luego desde el 26 de diciembre hasta el 1 de enero. Ciertos días habrán presentaciones de películas navideñas o conciertos; consulta el sitio web para ver el horario de todos los eventos. Entradas cuestan $5 online o $7 en la puerta, y son gratis para miembros y niños menores de 2 años.

Noches nevadas en Dolphin Mall

Dónde: 11401 NW 12th Street, Miami 33172

Cuándo: hasta el 5 de enero (excepto el 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero), todas las noches a las 7 p.m. y 9 p.m.

Qué: Aunque Miami probablemente no tendrá nieve este diciembre, niños pueden disfrutar nevadas mágicas dos veces cada noche en Ramblas Plaza en Dolphin Mall hasta enero. El evento, promovido por Tommy Hilfiger, es gratuito, y niños reciben baritas mágicas gratis por participar. El horario varía, y está disponible online.

Celebraciones de un día

Noche festiva en Vizcaya

Dónde: 3251 South Miami Avenue, Miami 33129

Cuándo: 18 de diciembre, 6 p.m.

Qué: Los históricos jardines de Vizcaya serán cubiertos en luces festivas una noche en dicembre para una celebración con chocolate caliente, lámparas coloridas y actividades de arte para toda la familia. Entradas cuestan $10.

Festival de Chanukah en Miami Beach

Dónde: 4221 Pine Tree Drive, Miami beach, 33140

Cuándo: 15 de diciembre, 11 a.m. hasta 2 p.m.

Qué: El Centro de Comunidad Judío de Miami Beach llevará a cabo un Festival de Chanukah por un día. Van a tener atracciones, juegos y actividades de arte para niños, y también una ceremonia para encender la menorá con rabinos de la comunidad. Las entradas son por familia, y cuestan $50 online o $60 en la puerta.

Coral Express en McBride Plaza

Dónde: 150 Miracle Mile, Coral Gables 33134

Cuándo: 14 de diciembre, 2 p.m. hasta 10 p.m.

Qué: McBride Plaza en Coral Gables estará lleno de actividades festivas por un día, terminando con la proyección de la película Elf a las 8 p.m. Otras atracciones incluyen magos, paseos en trolley, hora de cuentos con la Sra. Claus, canciones navideñas y una competencia de suéteres navideños. La entrada al evento es gratuita, y el horario de los eventos está disponible online.

Entretenimiento

El Cascanueces de George Balanchine en el Adrienne Arsht Center

Dónde: 1300 Biscayne Boulevard, Miami 33132

Cuándo: desde el 13 hasta el 22 de diciembre

Qué: Unos de los clásicos de las navidades en el país, la versión del Cascanueces de George Balanchine viene con música reconocible, coreografía espectacular y uno de los cuerpos de baile más exitosos, el Miami City Ballet. Entradas cuestan entre $30 y $115.

Cirque du Soleil's ALEGRÍA at the Big Top

Dónde: 347 Don Shula Drive, Miami Gardens 33056

Cuándo: desde el 13 hasta el 17 de diciembre

Qué: ALEGRÍA fue creado en el año 1994, y ha sido unos de los espectáculos más exitosos de Cirque du Soleil. Toma lugar en el Big Top al lado del Hard Rock Stadium. Entradas cuestan entre $42 y $290.

Noche Buena Comedia Improvisada en Teatro Villano

Dónde: 5865 Northeast 2nd Avenue, Miami 33137

Cuándo: 18 de diciembre, 8 p.m. hasta 11 p.m.

Qué: Una noche de comedia improvisada completamente en español en el Teatro Villano. Entradas cuestan $10.

A Merry Mariachi Christmas en el Teatro Seminole

Dónde: 18 N. Krome Avenue, Homestead 33030

Cuándo: 13 de diciembre, 8 p.m. hasta 9:30 p.m.

Qué: El conservatorio Homestead Miami Mariachi combinará culturas, idiomas y tradiciones en este espectáculo navideño. Entradas cuestan entre $25 y $50 dólares.