8 preguntas y respuestas sobre los pagos de estímulo económico

Luego de que el presidente Joe Biden firmara el Plan de Rescate Estadounidense, un paquete de ayuda de $1,9 billones, esta semana millones de familias comenzaron a ver los $1,400 en sus cuentas bancarias, pero se trata del inicio de un proceso que se extenderá durante las próximas semanas.

Aquí le dejamos algunas claves sobre el dinero que recibirá o ya ha recibido, además del proceso para obtener esta y otras ayudas que pudieran tocarle y no lo sabía.

¿Cuál es el monto definitivo de los cheques de ayuda que comenzaron a depositar?

Los contribuyentes con ingresos inferiores a $75,000, o $150,000 para contribuyentes que hacen la declaración conjunta, recibirán o ya recibieron $1,400 o $2,800, respectivamente. Adicionalmente recibirán $1,400 por cada hijo o dependiente.

Manténte al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

¿Dónde puedo chequear el estado de mi pago si aún no me ha llegado?

Algunos contribuyentes comenzaron a recibir los cheques de estímulo durante el fin de semana del 13 y 14 de marzo, y una gran cantidad de estadounidenses lo recibieron este miércoles 17 de marzo. Sin embargo, aquellos que aún están esperando el pago no deben entrar en pánico porque los pagos se seguirán realizando durante las próximas semanas. A través de la herramienta "Get My Payment" en el sitio web del IRS, las personas pueden verificar el estado de su pago.

En la herramienta puede ver el estado de su pago, una fecha de pago y un método para recibirlo. Sin embargo, es posible que algunos también reciban el mensaje "Estado de pago no disponible" o incluso puede recibir un mensaje de error. El hecho de que una persona reciba un mensaje de error no significa necesariamente que no recibirá el dinero. Y en cuanto al mensaje "Estado de pago no disponible" puede significar que usted cumple los criterios para obtener el dinero, pero el IRS aún no ha procesado su pago o no tiene suficiente información para emitir el pago.

Algunos exigen que muchos de estos beneficios se hagan permanentes. Conoce cuáles son.

¿Cuáles pudieran ser las razones del retraso en mi pago?

Hay distintas variables y casos, pero recuerde que este es un proceso que se va realizando de manera escalonada y los depósitos irán llegando durante los próximos días. Es probable que aquellos que han seleccionado la opción de recibir el cheque por correo sean los últimos en ver los fondos, pero aún pueden rastrear el progreso del pago con la herramienta Get My Payment. Si aparece un mensaje que dice “Se requiere más información”, eso indica que probablemente el cheque fue devuelto al IRS porque la oficina de correos no pudo entregarlo. En el caso de que eso suceda, una persona debe proporcionar un número de cuenta y de ruta si desea el pago directo, o una dirección actualizada si opta por la tarjeta de débito prepagada.

¿Los cheques o pagos de estímulo debo colocarlos en mi próxima declaración de impuestos?

No, no es necesario, los cheques de estímulo económico están libres de impuestos, a diferencia de la ayuda por desempleo que sí se debe declarar. En definitiva no hay que pagar el impuesto sobre la renta por los pagos o cheques de impacto económico.

El IRS ya empezó a depositar la ayuda federal, pero muchos siguen con dudas. Estas son las preguntas más frecuentes sobre el nuevo paquete de estìmulo.

¿Me pueden embargar mis pagos por deudas no pagadas?

El IRS acordó no embargar los pagos de estímulo económico de $1,400 para saldar la deuda por impuestos federales, sin embargo, la directriz no exime a los contribuyentes que acumulan otro tipo de deudas, como los impuestos estatales y ciertos beneficios federales. Esto aplica a aquellos que recibieron los Créditos de Reembolso por Recuperación, es decir, los que reclamaron el pago de estímulo al presentar su declaración de impuestos de 2020.

¿Si ya me depositaron los pagos de $1,400 aún puedo recibir más ayuda?

Probablemente sí, si usted fue uno de los 2.7 millones de residentes de la Florida que recibieron beneficios por desempleo el año pasado, probablemente reciba el beneficio cuando haga su declaración o incluso probablemente si ya la hizo. Michael Salazar, especialista en taxes, dice que “lo que muchos contribuyentes no entienden es que de esos beneficios que recibieron hay que pagar los impuestos, pero con el nuevo paquete van a perdonar 10,200 dólares, y para personas casadas que declaran juntas, será el doble”.

En concreto no tendría que pagar los impuestos correspondientes a esos $10,200 dólares obtenidos por desempleo. El beneficio solo está disponible para individuos o parejas con ingresos menores a los 150 mil dólares anuales. Según e especialista, la mala noticia es que si usted ya presentó sus impuestos y quiere recibir el dinero extra, aún no está muy claro cómo hacerlo. Es un tema aún por resolver.

¿El crédito tributario aprobado de 3,000 por hijo quiénes lo pueden recibir y cómo?

El plan de estímulo aprobado también aumenta el crédito a $3,000 por niño ($ 3,600 por un niño menor de 6 años) para muchas familias y permite que la mitad del crédito se pague por adelantado al autorizar al IRS a enviar pagos periódicos a las familias desde julio de 2021 hasta diciembre de 2021. En la actualidad, el Crédito Tributario por Hijos equivale a $2,400 por cada niño menor de 17 años.

No todas las familias con niños obtendrían el crédito por hijos más alto. La exención fiscal mejorada comenzaría a eliminarse a partir del Ingreso Bruto Ajustado de $75,000 en declaraciones individuales, $112,500 en declaraciones de jefes de familia y $150,000 en declaraciones conjuntas.

Para saber cómo funcionaría el proceso de los pagos adelantados, haga clic aquí.

Familias podrían obtener 3,000 dólares por cada niño.

¿La ayuda por desempleo se seguirá pagando?

Los beneficios federales de ayuda por desempleo de 300 dólares semanales se extenderán hasta el 6 de septiembre. Esta ayuda se sumará a los programas estatales por desempleo. El plan contempla que los primeros 10,200 dólares recibidos a través del beneficio de desempleo sean libres de impuestos.