19 residentes en centro de ancianos en Broward dan positivos para COVID-19

Three more residents at a Fort Lauderdale assisted living facility have tested positive for COVID-19, bringing the facility's total of coronavirus-infected patients to 19.

La comunidad de residentes de Atria Willow Wood dió a conocer que tres residentes más han dado positivo por COVID-19, llegando a un total de 19 infectados, incluyendo a seis que han fallecido por el virus.

También informaron que 11 residents han dado negativo, y dos más están esperando resultados.

Nuestra preocupación principal es apoyar a los residentes y nuestros empleados y hacer todo lo posible para mantenerlos seguros y saludables.

También trabajaremos con el Departamento de Salud y la Agencia para la Administración de Servicios de Salud mientras monitoreamos y respondemos a esta situación cambiante.

Joseph Verner, director de “Engage Life” dijo que se mantiene el contacto entre los residentes y sus familiares a través de Skype y FaceTime, para que esté al tanto de la situación en la que están.

Igualmente enfatizó en que la salud y el bienestar de los residentes y el personal que los atiende es y siempre será de máxima prioridad.