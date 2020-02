Fiscal de EEUU consideró renunciar por los tuits de Trump

El fiscal general William Barr dijo este martes a personas cercanas al presidente Trump que consideraba renunciar por los continuos mensajes del presidente en Twitter sobre el Departamento de Justicia, según un funcionario de la administración.

Sin embargo, una portavoz del Departamento de Justicia dijo este martes por la noche que "el fiscal general no tiene planes de renunciar".

Un funcionario dijo que la declaración de preocupación de Barr era tanto un reflejo de su pensamiento anterior como un esfuerzo por persuadir al presidente de que cortara sus mensajes de Twitter sobre asuntos legales.

Antes de irse de la Casa Blanca a California este martes, el presidente Trump dijo que se dio cuenta de que sus Tuits sobre el Departamento de Justicia dificultan el trabajo de Barr. "Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es verdad."

La madrugada del martes, el presidente Trump regresó a Twitter, repitió sus críticas a la investigación de Mueller y expresó su preocupación por la jueza del tribunal federal de distrito Amy Berman Jackson, quien sentenciará a Stone el jueves.

Pero en sus comentarios antes de partir hacia la costa oeste, Trump dijo que tenía "total confianza" en Barr. "Creo que está haciendo un excelente trabajo. Es un tipo fuerte". Sin embargo, el presidente también dijo que las redes sociales le dan una voz que de otro modo no obtendría a través de los medios de comunicación. Dijo que eligió no interferir con las decisiones del Departamento de Justicia, pero agregó: "Se me permite participar totalmente. De hecho, supongo que soy el jefe de policía del país, pero he decidido no involucrarme ".