Biden llora al despedirse en centro militar nombrado en tributo a su hijo fallecido

New Castle, Delaware.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se despidió este martes entre lágrimas de Delaware, su estado de residencia y al que representó durante más de tres décadas en el Senado, antes de volar hacia Washington, donde este miércoles tomará posesión de su cargo.

Biden dio un breve discurso antes de dirigirse hacia la capital estadounidense, adonde partió en un avión privado, en lugar de hacerlo en uno del Gobierno, como es la tradición para los presidentes electos.

"Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware (...). Cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón", dijo un emocionado Biden a quienes se habían congregado para despedirle en el aeropuerto de la localidad de New Castle.

"Bueno, disculpen la emoción, pero cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón. [Aplausos] Y los corazones de todos los Biden. Los amamos a todos. Ustedes han estado ahí para nosotros en las buenas y en las malas. Nunca se marcharon. Y estoy orgulloso, orgulloso, orgulloso de ser un hijo de Delaware. Y estoy aún más orgulloso de estar parado aquí haciendo esto desde las instalaciones del Mayor Beau Biden. Damas y caballeros, solo lamento una cosa. aquí no. Porque deberíamos estar presentándolo como presidente", dijo sobre su hijo que falleció en 2015 de un cáncer cerebral.

El presidente electo dio las gracias al estado que lanzó su carrera política al elevarle al Senado en 1972, y que "desde entonces ha creído" en él, donde conoció a su esposa Jill y vio crecer a su familia.

"Aquí es donde, hace doce años, esperé en la estación de tren en Wilmington para que un hombre negro (Barack Obama) me recogiera de camino a Washington, para convertirnos en presidente y vicepresidente de Estados Unidos", recordó en referencia a la investidura de 2009.

"Y donde hoy mi familia y yo vamos a volver otra vez a Washington, para reunirnos con una mujer negra con raíces del sur de Asia (Kamala Harris), y jurar nuestro cargo como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos", añadió.

Unos minutos más tarde, Biden y su esposa Jill saludaron desde su avión privado antes de despegar rumbo a Washington.

El equipo de transición no aclaró por qué Biden no utilizó uno de los aviones presidenciales que suelen ponerse a disposición de los mandatarios electos para su viaje a la capital, y si se trató de una decisión del propio presidente electo o no.

El plan inicial de Biden era desplazarse en tren, el medio de transporte que utilizó a diario durante sus muchos años en el Senado para volver a casa en Wilmington (Delaware), pero su equipo descartó esa posibilidad por motivos de seguridad, tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

El primer acto en Washington de Biden tendrá lugar la tarde de este martes a partir de las 5 p.m ET, cuando Harris y él participarán en una ceremonia de homenaje a las víctimas de COVID-19 en el país, donde la pandemia ha dejado ya más de 400,000 muertos.

En esa ceremonia, se iluminará el contorno de la piscina reflectante situada frente al Monumento a Lincoln, uno de los más icónicos de la capital y donde Martin Luther King dio su célebre discurso "I have a dream" ("Tengo un sueño") en 1963.

Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos este miércoles al mediodía (hora del este), en una ceremonia en el Capitolio sin apenas público y bajo estrictas medidas de seguridad.