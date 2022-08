Biden firmará ley sobre pozos de quema, que amplía la atención médica para veteranos

WASHINGTON DC - Cuando el presidente Joe Biden recitó las propuestas de políticas en el discurso del Estado de la Unión de este año, tocó una nota emocional al hablar de los veteranos que sufren de cáncer después de servir en bases militares donde el humo tóxico salía de la quema de basura.

“Uno de esos soldados era mi hijo, el mayor Beau Biden”, dijo.

El presidente tuvo cuidado de evitar trazar una línea directa entre las quemas y el cáncer fatal de su hijo, pero no dejó ninguna duda de que cree que existe una conexión. La trágica muerte de hace siete años hace una ceremonia este miércoles, cuando Biden planea firmar una legislación que amplía la atención médica federal para los veteranos, entre los momentos más personales para él desde que asumió el cargo.

El senador Jon Tester, D-Mont., quien preside el Comité Senatorial de Asuntos de Veteranos, dijo que Biden fue una fuerza impulsora detrás de la medida, que fue aprobada la semana pasada.

“Estaba presionando continuamente porque, ya sea que Beau muriera por esto o no, creo que Joe cree que tuvo algún impacto, por lo que quería que esto se arreglara”, dijo Tester. “Y porque él piensa que fue lo correcto. Entonces, un presidente diferente, un conjunto diferente de prioridades, esto probablemente nunca hubiera sucedido”.

Los fosos para quemar se utilizaron en Irak y Afganistán para eliminar productos químicos, latas, neumáticos, plásticos, equipos médicos y desechos humanos. Sin embargo, el Departamento de Asuntos de Veteranos rechazó el 70% de las reclamaciones por discapacidad relacionadas con la exposición a los pozos.

La legislación ordenará a los funcionarios asumir que ciertas enfermedades respiratorias y cánceres estaban relacionados con la exposición a pozos de quemado, lo que ayudará a los veteranos a obtener pagos por discapacidad sin tener que probar que la enfermedad fue el resultado de su servicio.

“Los veteranos que se han enfermado hasta el punto de no poder trabajar, no poder cuidar de sus familias, no tendrán que pasar ese tiempo luchando contra el gobierno para obtener la atención médica que se ganaron”, dijo Jeremy Butler, jefe de Irak. y Afganistan Veterans of America."Esto es monumental".