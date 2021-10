AP: encuesta revela una caída en el nivel de popularidad del presidente Biden

WASHINGTON — La popularidad del presidente Joe Biden ha caído tras una serie de reveses en Estados Unidos y el extranjero para un mandatario que prometió unir al país y realizar un gobierno competente, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El 50% de los entrevistados dijo que aprueba la gestión de Biden, mientras que el 49% la desaprueba. El 54% la aprobaba en agosto y el 59% en julio.

La nueva encuesta se realizó a la luz de la acosada y mortífera evacuación de Afganistán, la carga de la policía montada contra los refugiados haitianos en la frontera con México, la interminable amenaza del coronavirus con su variante delta y el drama legislativo en el que Biden trata de negociar la aprobación de sus políticas económicas, impositivas y de infraestructura en el Congreso.

SU GESTIÓN HA RECIBIDO REVESES EN LO DOMÉSTICO Y EN EL ÁREA INTERNACIONAL

Desde julio, la tasa de aprobación de Biden ha caído levemente entre los demócratas (92% a 85%) y más entre los independientes que no se inclinan por uno u otro partido (62% a 38%).

Apenas el 11% de los republicanos aprueban la gestión del presidente, una cifra similar a la de julio.

La aprobación bajó entre los estadounidenses blancos (49% a 42%) y negros (86% a 64%).

En entrevistas posteriores, algunos de los que tenían dudas sobre el desempeño de Biden aún lo consideraban preferible al presidente Donald Trump.

Dijeron que Biden enfrentaba una pandemia que comenzó durante la presidencia anterior, un retiro de Afganistán negociado en nombre de Trump y una economía favorable a las grandes empresas y los ricos debido a los recortes de impuestos de Trump.

“Trump tuvo mucho que ver con lo que sucede ahora”, opinó Acaria Strickland, una enfermera de 41 años que votó por Biden, pero que ahora empieza a decepcionarse.

Apenas el 34% considera que Estados Unidos está bien encaminado, comparado con el 50% en los primeros meses del mandato de Biden.

La encuesta revela que el 47% aprueba su manejo de la economía, comparado con el 60% en marzo, pero similar a agosto.

El 57% aprueba el manejo de la pandemia de coronavirus, muy por debajo del 66% en julio.

Con todo, sigue siendo el rubro más fuerte de Biden en la encuesta. Casi nueve de cada 10 demócratas aprueban el manejo de la pandemia, comparado con dos de cada 10 republicanos.

En materia de política exterior, el 43% aprueba su manejo de la política exterior en general, pero sólo el 34% el manejo de la situación en Afganistán.

Entre los demócratas, apenas el 54% aprueba su manejo de la situación en Afganistán. Solo el 10% de los republicanos lo aprueban.

El 46% de los estadounidenses aprueba la gestión de Biden en materia de seguridad nacional, en tanto el 52% la desaprueba.

Apenas el 35% aprueba el manejo de la inmigración, comparado con el 43% en abril, cuando ya era uno de los rubros peores para Biden. Dentro de su propio partido, el 60% aprueba su gestión junto con el 6% de los republicanos.