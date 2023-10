Sentencian hombre de Miami por fraude electrónico relacionado con las criptomonedas

Por los próximos cinco años y medio Ryan Crawford -conocido como Brody- cambiará su típico look extravagante por un traje de preso tras ser sentenciado por 3 cargos de fraude electrónico.

“Le doy gracias a Dios que el sistema se detuvo un momento a escuchar la historia de las víctimas. Hubieron personas que me han llamado y me han dicho, he estado hospitalizado, no tengo donde vivir porque no he pagado mi renta, me han echado las cosas a la calle”, dice Alberto Rivera, una de las víctimas de Brody.

Según el Departamento de Justicia, Brody le robó cerca de un millón de dólares a víctimas que pensaban que estaban invirtiendo en el mercado de valores y en la criptomoneda que bautizó Cheetah Coin.

Nuestro equipo de Telemundo 51 Investiga dio a conocer el caso a principios del 2022, logrando que una firma de ciberseguridad rastreara hacia el extranjero parte de los fondos electrónicos que recibió.

La sargento Bridget Doyle del buró de crímenes cibernéticos de la policía de Miami-Dade dice que ellos comenzaron a investigar el caso luego de ver nuestro reportaje con Alberto Rivera quien pasó de ser víctima a una pieza clave para reunir evidencia en contra de Brody.

Agencias estatales y federales como el FBI y el Servicio Secreto se unieron y lograron arrestar a Brody en marzo de este año en Colorado. “El mundo de la criptomoneda está creciendo en Miami y creo que este caso fue histórico para demostrar que se puede procesar este crimen y no es un crimen sin víctimas”, asegura la sargento Doyle.

“Se mostró arrepentido”, advierte Rod Vereen, el abogado de Brody, quien describe a su cliente como un hombre que viene de una familia adinerada y se hizo adicto a los juegos de azar.

Aunque no permitieron la entrada de cámaras a la audiencia federal, luego de oír el testimonio de víctimas como Alberto Rivera y otras que quedaron sin hogar debido al fraude, Brody dijo: “Lo siento mucho. Cometí un error. No quise causarles daño a todas esas personas”.

Fernanda Grossi, la madre del hijo mayor de Brody, estuvo en la audiencia. “El creó una fantasía en la cabeza y pensó que iba a conseguir resolver la situación”, espetó Grossi.

Pero según el gobierno, no es que Brody tuvo mala suerte invirtiendo, sino que nunca lo hizo. Mintió acerca de sus credenciales como corredor de la bolsa y malversó el dinero que le dieron, arrendando autos de lujo y jugando en el casino entre otras cosas.

Para convencer a sus víctimas de que era exitoso y que siguieran invirtiendo, también fabricó estados de cuenta y manipuló documentos de inversión.

La procuraduría notificó a 74 potenciales víctimas para fijar la restitución y aunque hasta el momento solo 12 han contestado, la cifra ya asciende a $874,526 dólares. Para darle tiempo al resto de las víctimas a someter declaraciones financieras, el juez fijó la audiencia de restitución para enero.

Según su abogado, Brody tiene un fideicomiso o Trust Fund que su familia le puso a su nombre y víctimas como Alberto Rivera esperan que se pueda usar ese dinero como restitución.

“A la familia le pediría, le suplicaría que tuvieran en consideración el impacto que este crimen tuvo con sus vidas, no es tanto el impacto financiero, el cual ya se reconoce y se sabe, pero también el impacto emocional, físico, espiritual y creo que, con ese poquito, ese adelanto en restablecerle lo que han perdido les ayudaría a superar la situación”, concluyó Alberto Rivera.