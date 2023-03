Arrestan a hombre de Miami por supuesto fraude con criptomoneda

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de un hombre de Miami por supuesto fraude de inversiones y criptomoneda, meses después de que el equipo de Telemundo 51 Investiga mostrara cómo el dinero de las presuntas víctimas salía del país.

El año pasado les presentamos a Ryan Crawford, conocido como Brody, un supuesto empresario de criptomoneda que aseguraba que estaba a punto de apoderarse del mundo con su nueva moneda digital.

Pero según Alberto Rivera y otras cuatro personas que hablaron con Telemundo 51, Crawford no era más que un estafador que les hizo pensar que iban a generar ingresos invirtiendo en su criptomoneda, pero terminó quedándose con el dinero de sus inversionistas.

Dorian Godfrey y Humza Quadri perdieron $130,000 y $75,000 respectivamente. Humza dice que la mitad del dinero era de sus padres y aún no tiene el valor de decirles que lo perdió.

"Él fue muy indiferente con sus víctimas. Tanto pudieran haber sido personas jóvenes, personas de media edad, personas jubiladas, personas que verdaderamente sufrieron la pérdida, personas que hipotecaron sus casas", dice Alberto.

Según el Departamento de Justicia, presumiendo que era un exitoso y licenciado corredor de valores, Crawford engañó a sus víctimas para que invirtieran alrededor de $800,000 en su esquema, pero ni generó dinero, ni les devolvió los fondos. En algunas ocasiones, despilfarró el dinero de sus inversionistas arrendando autos de lujo y apostando en los casinos, dice el gobierno.

Agencias policiales federales y locales investigaron a Crawford luego de recibir reportes de presuntas víctimas como Alberto que documentó todo y nos habló hace 10 meses.

"Fueron muchísimos meses desde mayo del 22 hasta hoy. Pero verdaderamente vemos la luz al final del túnel, porque estamos viendo que las cosas están cayendo en su lugar, que no han creído que la evidencia está presente y que verdaderamente fuimos víctimas de un crimen", dice Alberto.

Tras una extensa investigación, Crawford fue arrestado en Colorado bajo ocho cargos de fraude electrónico y enfrentara juicio en una corte federal.

Aunque no pudimos contactarlo porque está tras las rejas y no hemos recibido respuesta de su abogado, el año pasado me dijo por texto "Nunca inviertas lo que no estás dispuesto a perder".

"Construí la plataforma de negociación más ruda e iba a lanzarla… y luego dijeron que era un esquema Ponzi y algunos de mis inversores vendieron todas sus monedas y se llevaron toda la liquidez".

Dorian cataloga el esquema de Crawford como robo malvado. Aparte de los cargos criminales, dos de sus supuestas víctimas lo acusaron de darles cheques falsos y aunque ganaron demandas civiles por incomparecencia, no han recuperado su dinero.

Silka González es presidenta de Enterprise Risk Management, una firma especializada en ciberseguridad, y advierte que es importante informarse antes de comprar monedas digitales. “Es tan importante que las personas que van a invertir en cripto de cualquier tipo que investiguen, primero se eduquen usando fuentes confiables”, dice Silka.

El año pasado, el equipo de Enterprise Risk Management nos ayudó a rastrear los fondos que supuestamente recibió Crawford en su cuenta de criptomonedas a un intercambio en una isla africana donde Estados Unidos no tiene jurisdicción.

Alberto, Dorian y Humza dicen que saben que es muy probable que no recuperen su dinero pero están satisfechos con el arresto de Crawford. “Eso significa que no va a poder hacer el mismo daño a otras personas”, dice Alberto.

De ser hallado culpable, Crawford enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo.