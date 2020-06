Tendrán que esperar para votar tras posponerse ceremonias de naturalización

A raíz de la pandemia, las ceremonias de naturalización han quedado suspendidas hasta nuevo aviso, dejando a futuros ciudadanos en la incertidumbre si podrán inscribirse y votar en las elecciones de este año.

“Mucha gente aprovecha esa oportunidad después de que terminan su ciudadanía para poder registrarse para votar y participar en las elecciones y al no poder registrarse o no poder completar ese proceso, desanima a muchas personas,” comentó Carlos Martínez, administrador de base de datos de AACT Now.

Se estima que 860,000 personas esperaban hacerse ciudadanos en este 2020, muchas de ellas con la espectativa de votar por primera vez.

Y se espera que alrededor de una cuarta parte de los ciudadanos naturalizados que viven en Texas voten en noviembre.

Mientras tanto, esta pausa en el proceso ha generado inquietud y desesperación entre la comunidad inmigrante.

“Inquietas y desesperadas por saber cuándo les llegará su cita para el juramento porque ellas quieren tener el privilegio de votar ahora en noviembre,” dijo María Esparza, animadora de la organización ARISE en Pharr.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración les notificará por correo una vez sea programada la ceremonia de naturalización en persona, ya que es logísticamente difícil realizar los juramentos de forma virtual o telefónica.

Sin embargo, hay otros procesos estancados, segun Esparza. “Hay personas que se les detuvo la cita que tenían para presentar su examen. Otras que ya habían mandado su paquete,” dijo.

Los inmigrantes cuyo proceso migratorio quedó en medio de los cierres, potencialmente no alcancen a registarse para votar.

“La gente que se quiere registrar para poder votar en noviembre tendría que registrarse antes de octubre y claro tendría que terminar todo el proceso de ciudadanía para entonces,” explicó Martínez.