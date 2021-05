“Green card” vencida o a punto de expirar: ¿Cuáles son las consecuencias?

Estás por viajar o en proceso de obtener un nuevo empleo, o bien, en poco tiempo tendrás tu entrevista para la ciudadanía o te encuentras en medio de cualquier otro trámite de inmigración. Entonces notas que tu tarjeta verde está por expirar en pocos días o ya expiró. ¿Cómo afecta esto tu estatus legal o los trámites en curso?

La tarjeta de residencia es válida por un periodo de 10 años, y si no es renovada en el momento adecuado y se vence, las consecuencias pueden ser irreparables, dependiendo si te encuentras en los Estados Unidos o fuera del país.

¿QUÉ PASA SI EL DOCUMENTO EXPIRA CUANDO EL TITULAR ESTÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recomienda a los titulares renovar el documento al menos seis meses antes de que expire.

El titular no pierde el estatus legal aún si la tarjeta expira, pero puede ser contraproducente en ciertos casos, por ejemplo, al momento de ser detenido por un oficial de ley y este te solicita tu documentación. También es importante al iniciar el proceso de ciudadanía por naturalización, ya que este trámite requiere que la tarjeta verde no esté vencida o que su fecha de expedición sea en menos de seis meses.

Además, al acudir a la entrevista de ciudadanía, el oficial te solicitará la tarjeta verde junto con tu identificación estatal, y toda la documentación deberá estar vigente.

Sin embargo, si solicitaste la naturalización al menos seis meses antes de la expiración de la tarjeta verde, USCIS puede expedir un sello de Documentación, Identificación y Telecomunicaciones para Extranjero (ADIT), lo que sustituye el Formulario I-90, según las reglas más recientes.

¿QUÉ SE DEBE HACER CUANDO LA TARJETA VERDE SE VENCE Y EL RESIDENTE SE ENCUENTRA FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS?

En este caso, el vencimiento de la tarjeta verde puede traer serios problemas al titular. Si eres residente y decides iniciar un viaje fuera de los Estados Unidos, verifica la fecha de expedición de tu tarjeta, ya que si expira durante tu estadía fuera del país y antes de salir no la renovaste, tu reingreso a los Estados Unidos no será permitido. Además, las aerolíneas no permiten volar a personas con tarjetas de residencia vencidas. También ten en cuenta que el proceso de renovación no se puede hacer fuera de los Estados Unidos.

En este caso se debe solicitar una cita en el consulado o la embajada estadounidense más cercana y pedir una carta de transporte para poder viajar a los Estados Unidos e iniciar el proceso de la renovación inmediatamente.

Si la embajada emite dicha carta, el documento tendrá una fecha de vencimiento y se deberá viajar antes de que la misiva expire. Por lo general, son 30 días después de que la embajada entrega la carta.

Tan pronto como el titular llegue a los Estados Unidos, este será sometido a una entrevista con un oficial de migración para verificar si aún conserva el estatus de residencia legal permanente. Si estuviste demasiado tiempo fuera de los Estados Unidos, el oficial de migración puede considerar que has perdido el estatus de residente y la entrada no será permitida.

DIFERENCIA ENTRE LA RESIDENCIA PERMANENTE Y LA CONDICIONAL

La residencia permanente tiene una vigencia de 10 años, mientras que una residencia condicional es solo por dos años. Después de esos dos años se debe solicitar el cambio a residencia permanente.

El Servicio de Inmigración emite la residencia condicional en algunas peticiones por matrimonio y por inversión.

¿CÓMO PUEDO RENOVAR LA TARJETA VERDE?

Mediante el formulario I-90. A partir de enero de 2021, si vas a solicitar la renovación de su tarjeta de residente permanente, la notificación de recibo del Formulario I-90 indicará que su trámite está en proceso y puede ser utilizada con su tarjeta de residente permanente caducada para evidenciar su estatus como residente permanente legal.

Esa notificación proporciona evidencia de tu estatus como residente permanente legal por 12 meses desde la fecha de caducidad indicada en su Formulario I-551, Tarjeta de Residente Permanente. Esto te permite mantener la autorización para trabajar y viajar, pues es una evidencia de tu estatus y autorización de empleo.

Si no tienes tu tarjeta de residente permanente o tu tarjeta caducó hace más de 12 meses, necesitarás evidencia de tu estatus de residente permanente legal mientras esperas recibir tu nueva tarjeta de residencia permanente. En ese caso, USCIS puede expedir un sello de Documentación, Identificación y Telecomunicaciones para Extranjero (ADIT) después de que presentas el formulario.

Además, si solicitaste la naturalización al menos seis meses antes de que caducara el documento, podrías recibir un sello ADIT en lugar de tener que presentar un Formulario I-90.

Si USCIS ya aceptó su solicitud para renovar su Tarjeta de Residente Permanente y todavía no ha sido expedido una notificación de cita de toma de datos biométricos, la agencia te enviará una nueva notificación de recibo para utilizar junto con tu tarjeta verde caducada como evidencia temporal de tu estatus de residente permanente legal.

Si la agencia ya emitió una notificación de cita de datos biométricos, no recibirás una notificación de recibo modificada, pero sí recibirás un sello adhesivo de extensión durante tu cita de datos biométricos.

Si no recibes esta notificación o si se le perdiste , puedes solicitar una nueva notificación mediante presentación de una consulta en línea o comunicándote con el Centro de Contacto. Si tienes una cuenta de USCIS en línea, puedes imprimir una copia de la notificación para tus registros.

Como residente permanente legal, en todo momento debes portar una tarjeta de residente permanente válida y vigente, o documentación equivalente. Solicitar la naturalización no cambia ese requisito.

Abre aquí para obtener las instrucciones en español sobre cómo llenar el formulario I-90.

USCIS requiere una tarifa de $455 más $85 por datos biométricos para la renovación del documento.