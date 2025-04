Si soy dueño de un negocio y llegan agentes de ICE, ¿qué debo hacer? Una abogada responde

¿Qué pasaría si agentes de inmigración llegan a un negocio donde trabajan indocumentados? O si va un indocumentado en el vehículo con un empleador, ¿se podría meter el empleador en problemas con la ley?

En esta nueva guía de Inmigración y tus derechos, consultamos a una abogada experta en temas migratorios para que aclare las dudas sobre este tema.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Lo primero que debes tener en cuenta es que, si eres dueño de un negocio, no es aconsejable interponerte ante una intervención de un agente de inmigración en el local, según la abogada de inmigración Carlina Tapia Ruano.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“El consejo que yo le daría a ese empleador o dueño de negocio es que no debe negar que ICE hable con cualquier persona. No se pare en el medio, no haga nada físico", explicó Tapia Ruano.

¿Qué debería hacer entonces?

El propietario debe pedirle al agente migratorio que le muestre la orden de arresto y de no tenerla, decirle que no le permitirá ingresar a su negocio.

Así lo explicó Tapia: "Debe pedir si tienen un warrant (orden de arresto) y si no, decir que no le van a dar entrada".

El IRS acuerda compartir información de contribuyentes con ICE, según un documento firmado por el Departamento del Tesoro y DHS.

Recuerde que tanto los empleadores como sus trabajadores tienen derecho a permanecer en silencio y a no responder ninguna pregunta.

"Si le piden traer a todos los empleados a este sitio, a este espacio o este lugar, de ninguna manera, el dueño del negocio debe decir que no tiene ninguna obligación, ni va a dar esa información”, dijo Tapia Ruano.

También recomienda poner atención a cada acción de los agentes.

“Debe tener una persona al lado... puede ser el dueño, un asistente que esté tomando notas de todo lo que está sucediendo. Pídale nombre, identificación de la persona. Si tiene abogado, el dueño debe comunicarse con éste para que esté presente y observar lo que está pasando”, detalló la abogada.

¿Qué riesgos puede enfrentar el dueño de un negocio si hay trabajadores sin estatus migratorio legal?

“Si el gobierno puede comprobar que ese dueño de negocio tuvo conocimiento actual que esa persona no tenía permiso de permanecer en Estados Unidos o no tenía permiso para trabajar con autorización, entonces sí puede haber consecuencias para ese empleador”, añadió.

Sin embargo, no todos se enfrentan a este caso.

Por el contrario, una situación que es muy típica, según Tapia Ruano, es cuando "llega una persona que va a ser un empleado en el futuro y (el dueño) sospecha que no tiene documentos, pero ese empleado presenta documentos como identificación y Seguro Social... en ese caso no hay prueba que el empleador tenía conocimiento actual”.

¿Qué pasa si llevo a un indocumentado en mi auto como pasajero"

“Hay una ley criminal que dice que ninguna persona -sea empleadora o una persona particular- debe transportar a ninguna persona que no tenga documentos”, explicó abogada.

“Si no hay prueba de que ese chofer al momento de darle ese ride tenía conocimiento actual, no sospecha, pero conocimiento actual que sea persona no tenía documentos, entonces no hay ningún crimen que se pueda establecer”, añadió.

Según la abogada, el consejo más importante es saber que tiene derecho a guardar silencio.

Para más de Inmigración y tus derechos, haz clic aquí.