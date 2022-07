¿Dónde está Ana Guadalupe? Misterioso cruce fronterizo mantiene en vilo a toda una familia

WASHINGTON DC - La travesía de una joven salvadoreña hacia los Estados Unidos mantiene a su familia en incertidumbre debido a que hace un mes no saben nada de la mujer. Así lo relató su madre, Ana María Robles.

“Ella me dijo que como el 13 (de junio) 'te voy a estar llamando', pero no me llamó. Como a esa fecha fue que me llamaron diciéndome que ella había quedado en el camino”, contó.

De acuerdo con sus familiares, Ana Guadalupe Flores Robles salió de El Salvador el 19 de mayo y la última vez que se comunicaron con ella fue el 10 de junio. Hasta ese momento, Flores Robles les había dicho que ya habría cruzado la frontera entre México y Texas.

La mujer de 29 años, es enfermera y tiene una hija de dos años que cuestiona constantemente dónde está su mamá.

“No puede ver la ropa o fotos de ella porque ya está preguntando”, expresó la madre de Flores Robles.

Interrogante a la que Robles responde diciéndole a la niña "que ella va a volver".

Sin embargo, Gilma Hernández, una amiga de Flores Robles, reveló que uno de los acompañantes de la mujer indicó que esta habría fallecido en el trayecto.

“El muchacho que venía con ella me dijo que ella estaba muerta, que ellos la habían dejado ahí”, detalló Hernández.

Asimismo, la familia de Flores Robles expresó que han estado recibiendo llamadas muy sospechosas en conexión a la desaparición de la enfermera.