Deportaciones masivas de Trump: qué se sabe del polémico plan

El futuro gobierno del presidente electo Donald Trump ha revelado más detalles sobre sus planes para ejecutar acciones migratorias agresivas, incluyendo lo que Trump describió como "la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos".

Y recientemente, se dio a conocer en qué ciudad empezará su plan de deportaciones masivas de indocumentados y a partir de cuándo.

A continuación, les compartimos detalles de lo que se sabe de su plan una vez tome posesión el 20 de enero.

¿Dónde y cuándo empezarían las deportaciones masivas?

Será en Chicago y la fecha cero del controversial plan será el 21 de enero, según anunció el mismo Tom Homan, quien fue elegido por Trump para el cargo de "zar" de la frontera.

Esto será solo horas después de que tome posesión Trump en su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca, en el que prometió una guerra sin precedentes contra la migración ilegal en Estados Unidos.

"Quiero llevar a cabo la mayor operación de deportación que este país jamas haya visto, todo comenzará el 21 de enero. Vamos a empezar aquí mismo en Chicago, Illinois. Si su alcalde de Chicago no quiere ayudar, puede hacerse a un lado", dijo Homan en una visita a La Ciudad de los Vientos en la que hizo las polémicas y preocupantes declaraciones.

Homan advirtió ante la multitud que asistía al evento que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés) estarán en Chicago cuando el presidente electo Trump asuma el cargo.

"El 21 de enero, habrá muchos agentes del ICE en su ciudad buscando criminales y pandilleros (...) "Cuenten con ello. Sucederá", advirtió.

En una entrevista exclusiva con Kristin Welker en Meet the Press, Trump detalló que el programa comenzará con los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos y luego avanzará a “personas que no sean criminales”. No detalló qué delitos se incluirían.

“Creo que hay que hacerlo”, dijo Trump sobre su esfuerzo de deportación. “Es algo muy difícil de hacer. Es… pero hay que tener, ya sabes, reglas, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente. Ya sabes, las personas que han sido tratadas de manera muy injusta son las personas que han estado en línea durante 10 años para ingresar al país”.

“Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país”, dijo Trump, y luego agregó: “Pero estamos empezando con los criminales, y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con otros, y veremos cómo va”.

¿Quiénes serían los más vulnerables a estas deportaciones masivas?

De acuerdo con un reportaje de Fernando Girón de nuestra estación hermana Telemundo 51 en Miami, los inmigrantes de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador podrían estar en mayor riesgo si se concreta la deportación masiva, ya que aunque ahora existen varios programas que les dan estatus legal, como el "Parole Humanitario", el estatus de protección temporal (TPS) o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), estos podrían ser eliminados, dejando a millones de personas en un limbo migratorio.

“Hay medio millón de jóvenes que tienen DACA hoy. Se sospecha que pueden haber 1.6 millones de jóvenes que calificaron para DACA”, indica Allen. “DACA trataron de eliminarla anteriormente; la pueden eliminar ahora. Otro medio millón de personas están en peligro”.

En una entrevista con "Meet the Press", Trump dijo el domingo que trabajará con los demócratas en un plan para "hacer algo con los dreamers", sin dar mayores detalles.

"La gente no tiene que decir de dónde es, su origen ni su estatus migratorio, ni al policía ni a la inmigración. Diga su nombre solamente. No mienta, pero no diga más", recomendó Artemio Arreola, de la organización ICIRR.

Dijo que no investigará a Joe Biden y que no perseguirá a sus rivales políticos.

¿Separarían a familias?

En la entrevista en exclusiva con Welker en Meet the Press, Trump también describió escenarios en los que los ciudadanos estadounidenses pueden optar por ser deportados junto con miembros de su familia que se encuentran en el país ilegalmente. Sus comentarios se hicieron eco de Tom Homan, su elección para servir como zar de la frontera en el próxima gobierno, al decir que deportará juntas a las familias con estatus migratorio mixto.

"Déjeme preguntarle sobre otro grupo de personas, los aproximadamente 4 millones de familias en Estados Unidos que tienen un estatus migratorio mixto. Entonces, estoy hablando de padres que pueden estar aquí ilegalmente", dijo Welker, "pero los niños están aquí legalmente".

“No quiero separar a las familias”, dijo Trump. “Así que la única forma de no separar a la familia es mantenerla unida y enviarlos a todos de regreso”.

Welker también preguntó sobre la política de tolerancia cero durante el primer mandato de Trump, donde las familias serían separadas en la frontera como un medio de disuasión para aquellos que eligieran ingresar a EEUU ilegalmente. Trump finalmente puso fin a la práctica.

“No tenemos que separar a las familias”, dijo Trump. “Enviaremos a toda la familia de manera muy humana, de regreso al país de donde vinieron”.

“¿Entonces no más separaciones familiares?”, preguntó Welker. “¿No están reviviendo la política de tolerancia cero?”

“Depende de la familia”, dijo Trump, y agregó más tarde: “Si vienen aquí ilegalmente pero su familia está aquí legalmente, entonces la familia tiene una opción. La persona que entró ilegalmente puede salir, o pueden salir todos juntos”.

“Las familias deben prepararse ahora. Mantengan documentos importantes como actas de nacimiento y matrimonios accesibles. Conozcan sus derechos e infórmense", dijo Salvador Cicero, abogado de inmigración.

Uso de las las Fuerzas Armadas para deportar a migrantes indocumentados

Trump confirmó el 18 de noviembre que utilizará a las Fuerzas Armadas e invocará una figura conocida como emergencia nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios, con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.

Trump confirmó sus planes a través de la red social Truth Social, en la que reaccionó con un "¡CIERTO!" a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien este mes había asegurado que la nueva Administración estaba planeando "declarar una emergencia nacional y usar activos militares" para llevar a cabo las deportaciones.

La campaña de Trump no ha ofrecido públicamente detalles específicos sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones, aunque esa fue una de sus principales promesas durante la campaña electoral.

Para implementar este plan, Trump tiene previsto recurrir a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que otorga al presidente poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Trump ya utilizó este recurso durante su primer mandato en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares asignados al Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó múltiples demandas judiciales.

A lo largo de su campaña, Trump también prometió movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones y sugirió incluso reubicar tropas estacionadas en el extranjero hacia la frontera sur de Estados Unidos para que aplicaran las leyes migratorias del país.

Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las Fuerzas Armadas, ya que la legislación estadounidense prohíbe estrictamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según detalla en su web el Brennan Center for Justice.

El líder saliente de la Guardia Nacional de Indiana dijo que está lista para apoyar en deportaciones en caso de ser activados por el gobernador y/o bajo pedido del presidente electo Donald Trump.

¿Cuán viable es usar las Fuerzas Armadas para las deportaciones masivas?

"La idea de utilizar el Ejército domésticamente en Estados Unidos parece innecesario y, de hecho, podría ser inconstitucional e ilegal", sostuvo el gobernador de Illinois, JB Pritzker.

Pero, ¿cuán posible es el hecho de que el presidente electo pueda utilizar las Fuerzas Armadas para realizar las deportaciones masivas?

"Esencialmente las Fuerzas Armadas son para lidear con problemas internacionales. No tiene nada que ver con el pueblo civil y, consecuentemente, el acto lo prohíbe. Ahora, eso no significa que él no va a tratar de aplicar la ley, pero legalmente, no se puede usar las Fuerzas Armadas en contra de ciudadanos civiles", explicó Joseph Malouf, abogado constitucionalista.

Una deportación masiva sería costosa y complicada

El futuro gobierno de Trump dice que, como parte del plan, apuntar a deportar alrededor de 1 millón de personas indocumentadas al año. Tanto Trump como Homan ya habían advertido que en este nuevo mandato habrá "muchísimas más" deportaciones que en el primer gobierno del expresidente (2017-2020), y adelantó que impulsará con más fuerza las redadas en los lugares de trabajo.

Sin embargo, ¿cuánto dinero le costará al gobierno cumplir con el plan?

Las deportaciones masivas serían muy costosas, según explica Wilfredo "Willy" Allen, abogado de inmigración radicado en Miami, Florida.

El abogado explica que en el caso de Venezuela, no hay vuelos directos desde Estados Unidos y que entonces, se tendría que deportar a través de Panamá, Colombia o República Dominicana.

Otro país donde sería costoso deportar es Cuba. “Es muy costoso; son aviones de ICE y el número más alto de cubanos que han sido deportados en un vuelo, en un mes, ha sido 80. Es muy difícil deportar a Cuba; los vuelos de deportación que hay en la frontera hoy, el precio es altísimo”, añade.

Además, “tú no puedes [deportar] a México a colombianos, o un peruano o un ecuatoriano o un ucraniano, porque no tienen residencia o nexos con México”.

Las cifras preliminares y más modestas apuntan a que deportar en un solo operativo a más de 11 millones de personas costaría al país unos $315,000 millones, de acuerdo con un informe de la organización American Immigration Council.

Pero, la cifra es astronómicamente mayor "si las deportaciones se hacen anuales, a lo largo de 10.6 años (suponiendo una tasa de inflación anual del 2.5%) el costo sería de $967,900 millones", agrega el reporte.

Además, un operativo de ese tamaño implica costos de traslados, jueces de inmigración, fiscales, personal administrativo y nuevos centros de detención, sólo por mencionar algunos.

“En definitiva, el costo para los contribuyentes ascendería a casi $1 billón”, dice el reporte.

Este es un vistazo de lo que puede esperarse serían algunos de los costos detallados de un proceso de deportación, de acuerdo con el informe de la organización American Immigration Council.

Las supuestas deportaciones masivas de Donald Trump generarían altos costos y retos logísticos. Desde un presupuesto multimillonario hasta posibles implicaciones legales, aquí tienes cinco puntos esenciales para entender esta polémica propuesta.

Costo de deportación de indocumentados

Un operativo de deportación masiva de más de 11 millones de personas indocumentadas, como prometió Trump durante su campaña y ha mantenido hasta ahora, costaría al menos $315,000 millones.

Si el gobierno efectúa un operativo de deportación masivo de una sola vez implicaría hacer los siguientes gastos:

Gastos por arrestos: $89,300 millones

Gastos por detenciones masivas: $167,800 millones

Gastos por procesamiento legal: $34,100 millones

Gastos por remoción: $24,100 millones

¿Cuánto costaría deportar a un millón de indocumentados por año?

Según la organización, de hacerse un operativo anual de deportación de un millón de indocumentados costaría a EEUU unos $88,000 millones.

“Se necesitarían más de diez años y la construcción de cientos a miles de nuevos centros de detención para arrestar, detener, procesar y deportar a los 13.3 millones de inmigrantes en cuestión, incluso suponiendo que el 20% de esa población se marchara voluntariamente durante cualquier esfuerzo de deportación masiva de varios años. El costo total en 10.6 años (suponiendo una tasa de inflación anual del 2.5%) sería de $967,900 millones”.

Algunos de los gastos que el Estado tendría que devengar para lograrlo son:

Gastos promedio por arrestos de indocumentados por año: $7,000 millones

Gastos promedio por detención de un millón de indocumentados: $66,000 millones

Gastos promedios por procesamiento legal de un promedio de un millón de inmigrantes: $12,600 millones

millones Gastos promedio para expulsar un millón de inmigrantes anualmente: $2.1 mil millones

¿A dónde llevarían a los deportados?

El gobierno de Donald Trump está preparando una lista de países a los que podrían deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos. En este caso, podrían estar los inmigrantes de las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, entre otros.

Los planes podrían significar que miles o hasta cientos de miles de migrantes quedarían desplazados permanentemente en países en donde no conocen a ninguna de las personas ni el idioma y no tienen conexión con la cultura.

No está claro si a los migrantes se les permitirá quedarse legalmente para trabajar y vivir en los países a los que sean deportados. Tampoco se sabe qué tipo de presión —económica o diplomática— está ejerciendo la transición de Trump sobre los países para lograr que acepten, o podría ejercer una vez que republicano tome posesión en enero.

Sin embargo, cabe mencionar que los migrantes que vienen de Venezuela, Cuba, China y otros países que se muestran reacios a aceptar de regreso a personas que han emigrado a Estados Unidos han sido un problema desde hace tiempo para las autoridades estadounidenses, a las que los tribunales federales les prohíben detenerlos indefinidamente. Como resultado, muchos migrantes de esos países terminan siendo liberados en Estados Unidos, incluso si un juez ha ordenado su deportación.

¿Cuánto costaría trasladar a indocumentados a sus países?

Immigration Council calcula que los costos de traslados de inmigrantes a sus países de origen implican miles de millones de dólares tanto por tierra como por aire. Aquí algunos de los costos que calculan:

Costo de deportaciones de indocumentados en autobús sería $7,000 millones . Esto sólo implicaría a ciudadanos mexicanos y canadienses en EEUU, “los cuales se presumen pueden ser aproximadamente 4.8 millones presentes en 2022, además de otros 340,000 mexicanos liberados después de cruzar la frontera entre enero de 2023 y abril de 2024”.

. Esto sólo implicaría a ciudadanos mexicanos y canadienses en EEUU, “los cuales se presumen pueden ser aproximadamente 4.8 millones presentes en 2022, además de otros 340,000 mexicanos liberados después de cruzar la frontera entre enero de 2023 y abril de 2024”. Los costos de deportaciones de indocumentados por avión serían de $17.1 mil millones en total

“Para los 8.5 millones de personas que estaban presentes en 2022 o que llegaron a través de la frontera sur después de ese punto y serían deportadas en avión, primero calculamos las horas de vuelo promedio necesarias para deportar a cada nacionalidad y luego generamos un costo por vuelo de deportación por nacionalidad”, según el informe.

¿Cuántos vuelos se necesitan para un plan de deportación masiva?

El reporte sobre deportaciones masivas de Immigration Council presume que se “requeriría más de 65,700 vuelos de deportación individuales, en comparación con un promedio de apenas 137.6 vuelos de deportación en el último año”.

Otro problema que implica deportaciones masivas es qué sucedería con los países que no aceptan vuelos procedentes de Estados Unidos como Venezuela, Cuba y China.

Una de las opciones que podría estar manejando el nuevo gobierno de Trump sería enviar a cientos de miles de inmigrantes deportados a países distintos a sus naciones de origen, según reportó NBC este jueves.

La organización proyecta que se necesitarían aumentar los vuelos de deportación en un 47,500%.

Expertos legales explican si el plan de Trump de realizar deportaciones masivas con la activación de las Fuerzas Armadas es viable y si es legal.

¿Cuánto personal y presupuesto se necesita para las deportaciones masivas?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuenta con más de 8,700 empleados en su división de Investigación (HSI), en más de 230 oficinas en el país, según su página web.

“HSI tiene amplia autoridad legal para realizar investigaciones penales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otro contrabando en todo Estados Unidos”, explica la organización.

Asimismo, la oficina de OPLA (el programa legal más grande del DHS), cuenta “con más de 1,300 abogados y casi 300 personas de apoyo con diversos antecedentes y perspectivas”.

¿Es suficiente este personal para este operativo masivo de deportación? Esto es lo que dice el reporte de Immigration Council:

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia (DOJ) tendría que contratar uno 181 jueces de inmigración por año “para procesar por completo 10.6 millones de casos en 11 años”, según estimaciones del reporte.

Además de esto, tendrían que ampliar la capacidad de salas de audiencias, cuya cifra a enero de 2024 eran de “601 salas de audiencias disponibles para sus 734 jueces de inmigración”.

Construir salas de audiencia en “tribunales de carpa”, podrían implicar el menos “143.3 millones de dólares para su funcionamiento anual, ajustado por inflación”.

Trump planea permitir arrestos de inmigrantes en iglesias, escuelas y hospitales

La administración entrante de Trump tiene la intención de rescindir una política de larga duración que ha impedido a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detener a inmigrantes en o cerca de los llamados lugares sensibles, como lugares religiosos, escuelas y hospitales o eventos como funerales, bodas y manifestaciones públicas sin la aprobación de los supervisores, según tres fuentes familiarizadas con el plan.

El presidente electo planea rescindir la política tan pronto como el primer día que esté en el cargo, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir el cambio públicamente.

La política que impide a los agentes realizar detenciones en lugares sensibles sin aprobación comenzó en 2011 con un memorando enviado por el entonces director del ICE, John Morton, y continuó durante los primeros gobiernos de Trump y Biden. Su objetivo era permitir a los inmigrantes indocumentados operar libremente en ciertas áreas públicas con la idea de que hacerlo, en última instancia, no solo los beneficiará a ellos, sino a la comunidad en general.

En virtud de esta política, los agentes del ICE han estado autorizados a entrar en los lugares sensibles para efectuar detenciones en determinadas condiciones, entre ellas una cuestión de seguridad nacional o terrorista, la detención de un delincuente considerado peligroso, o si existía un riesgo inminente de muerte o daño físico a una persona o propiedad, o la preocupación de que se destruyeran pruebas en una investigación criminal.

Pero incluso cuando se daban esas circunstancias, los agentes tenían que obtener la aprobación de sus superiores para planificar una detención en un lugar sensible. También podían proceder a una detención en circunstancias apremiantes cuando consideraban que era necesaria una acción inmediata, pero tenían que consultar con sus superiores a posteriori.

Durante la primera administración de Trump, hubo al menos 63 arrestos planificados y cinco urgentes de ICE en o cerca de un lugar sensible, según los datos de ICE que cubren el período desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2020.

La idea de que Trump podría permitir a los agentes de ICE arrestar en cualquier lugar, incluso dentro de escuelas y lugares de culto, sin las limitaciones actuales comenzó a circular en el Proyecto 2025, una lista de propuestas políticas distribuidas por la Heritage Foundation antes de las elecciones.

Un exfuncionario del DHS dijo que el cambio de la política de lugares sensibles podría ser una buena noticia para algunos agentes que se han sentido obstaculizados por las restricciones sobre dónde pueden operar y sintieron que la política fue "abusada" por individuos buscados en el pasado.

Gobiernos locales, la clave para facilitar o frenar las deportaciones masivas de Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido "deportaciones masivas" de los migrantes indocumentados que viven en el país. El republicano ha indicado que, una vez en el poder, usará el poder federal -incluyendo una ley del siglo XVIII- para detener y deportar a los que están en el país.

Sin embargo, para llevar a cabo una operación al nivel de lo que ha previsto (ir detrás de las más de 11 millones de personas indocumentadas) necesitará apoyarse en los gobiernos y departamentos de policía locales y estatales.

La actitud de las distintas regiones frente a la migración, por lo tanto, será clave para frenar o acelerar sus planes, según expertos y activistas consultados por EFE.

Las organizaciones a favor de los derechos de los migrantes en diferentes estados del país ya se están preparando para enfrentar -y resistir -una segunda presidencia del republicano.