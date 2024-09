Abren las inscripciones para la Lotería de Visas 2026; Cuba fue excluida

WASHINGTON DC - El Departamento de Estado lanzará el próximo miércoles el período de inscripción para la lotería de visas para el año fiscal 2026 en donde se sortearán hasta 55,000 visas para emigrar de forma legal a Estados Unidos, sin que en esta ocasión puedan participar ciudadanos de Cuba y Venezuela.

Habitualmente, Cuba era parte del listado de países elegibles para participar en el Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero en esta ocasión las autoridades lo excluyeron debido a la cantidad de inmigrantes de la isla que llegaron a Estados Unidos en meses anteriores.

"Con la excepción de Cuba, que no es elegible para la visa de diversidad de 2026, no hubo cambios en la elegibilidad con respecto al año fiscal anterior", establece un documento en el que el Departamento de Estado da a conocer el periodo de recepción de las inscripciones que abarca del 2 de octubre al 5 de noviembre próximos. No hay ningún costo para registrarse en el programa DV.

El Departamento de Estado distribuye las visas entre seis regiones geográficas, y ningún país puede recibir más de 7% de los DV disponibles en cualquier año. Para más información, los interesados pueden visitar la página de Lotería de Visas del Departamento de Estado.

Para DV-2026, los nativos de los siguientes países no son elegibles para postularse, porque más de 50,000 personas emigraron a Estados Unidos durante los últimos cinco años:

Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluido Hong Kong), Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela y Vietnam.

PAÍSES DE SUDAMÉRICA Y CENTROAMÉRICA QUE SON ELEGIBLES PARA DV-2026

Antigua and Barbuda

Argentina

Barbados

Belice

Bolivia

Chile

Costa Rica

Dominica

Ecuador

Grenada

Guatemala

Guyana

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Reino Unido

Saint Kitts y Nevis

Saint Lucía

Saint Vincent y the Grenadines

Suriname

Trinidad and Tobago

Uruguay

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Los solicitantes deben enviar las inscripciones para el programa DV-2026 electrónicamente en dvprogram.state.gov entre las 12:00 p.m. (mediodía), hora del este, a partir de este miércoles 2 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2024.

No espere hasta la última semana del período de registro ya que la gran demanda puede resultar en retrasos en el sitio web.

La ley permite solo una entrada por persona durante cada período. El Departamento de Estado utiliza tecnología sofisticada para detectar múltiples entradas. La presentación de más de una entrada lo hará inelegible para un DV.

QUÉ OCUPACIONES CALIFICAN PARA EL PROGRAMA DV?

El Departamento de Estado utilizará la base de datos O * Net OnLine del Departamento de Trabajo de EEUU (DOL, por sus siglas en inglés) para determinar experiencia laboral calificada. La base de datos O * Net OnLine clasifica la experiencia laboral en cinco "zonas de trabajo". Si bien el sitio web del DOL enumera muchas ocupaciones, no todas las ocupaciones califican para el programa DV.

GUÍA DE AYUDA PARA INSCRIPCIÓN

LOS INTERESADOS DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS

Haber nacido en uno de los países participantes o que el cónyuge haya nacido en un país participante o ser hijo de un padre nacido en un país que califique.

Cumplir con los requisitos de educación o trabajo, como educación secundaria o su equivalente.

Sino debe tener dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiere al menos dos años de formación o experiencia para realizar.

Entre los consejos está que si alguien le dice que tiene contactos en inmigración o que puede agilizar el proceso es una estafa.

ADVERTENCIA

Puede recibir correos electrónicos de sitios web que intentan engañarlo para que envíe dinero o proporcione su información n personal.

Es posible que se le pida que pague los formularios y la información sobre los procedimientos de inmigración, de los cuales todos están disponibles gratuitamente en el sitio web del Departamento de Estado, travel.state.gov, o a través de la embajada de EEUU o sitios web del consulado.

Además, las organizaciones o sitios web pueden intentar robar su dinero cobrando tarifas por servicios relacionados con DV. Si envía dinero a una de estas organizaciones o sitios web no gubernamentales, probablemente nunca lo vuelva a ver. Además, no envíe información personal a estos sitios web, ya que se puede utilizar para fraude / robo de identidad.

