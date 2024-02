Eliminan ordenanzas de segregación racial en Boyton Beach

Ya es oficial estas tres ordenanzas de casi 100 años que segregaban a las personas de color, aunque no se cumplían, ya han quedado formalmente eliminadas. Fue en 1924 que se crearon cuando se estableció el distrito negro y el distrito blanco en Boynton Beach

Con un pie delante del otro, la comunidad con sus líderes marcharon este pasado sábado desde el city hall de Boynton beach hasta el parque Sara Sims, para quemar tres ordenanzas recientemente eliminadas. Esta quema es una manera de dejar esa parte de la Historia de la ciudad atrás.

Ty Pensegra, alcalde Boynton Beach, dice:

“La remoción, la muerte, el final más de 100 años de segregación en nuestras leyes de la ciudad”

Fue el martes pasado que de forma unánime los comisionados eliminaron tres ordenanzas creadas en 1924 y 1933 que prohibía a residentes de color a transitar de noche por ciertas zonas y establecía zonas residenciales donde podían vivir.

Esta mujer tiene varios recuerdos, entre ellos que de pequeña tenía caminar a través de la autopista para ir a la escuela porque las personas de color no podían caminar sobre Ocean Avenue.

"Recuerdo que de pequeña no podíamos ni siquiera ir a la playa de Boynton Beach teníamos que ir a una sección llamada Briney Breezes que era donde podían ir afroamericanos para poder divertirse jugar".

Asegura que no entendía ya que en los salones de clase no había segregación.

"Me molestaba mucho porque no entendía porque nuestras clases eran integradas, y no entendía que no podía ir a una zona en particular a jugar con mis amigos”.

De esta manera una parte oscura de nuestra historia queda en el pasado y se abrió el paso de acuerdo a los miembros de esta comunidad a un futuro más brillante.