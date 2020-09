Baja participación de hispanos en el censo

Las autoridades reportan que, hasta el momento, localidades con alta población hispana no han respondido al censo, y el tiempo ya casi se agota.

El condado califica de mínima la participación en el censo, al menos hasta ahora. Poco mas de la mitad ha respondido a las preguntas.

En este momento tenemos 53.6%, de residentes que viven en el condado Collier, cuando digo residentes.

Los analistas del censo han determinado que las ciudades del condado con alto número de población hispana, son las que registran la más baja participación, entre ellas, Golden Gate y la localidad agrícola de Imokalee… el miedo podría ser la causa.

“Se han dicho cosas, que la información no es confidencial y que se va a usar para otra cosa, pero no se puede, legalmente no se puede hacer. Nosotros no más queremos saber cuántas personas viven en el área para que los fondos que nosotros necesitamos nos los den”, dice las autoridades.

Esos fondos irían por ejemplo a escuelas, hospitales, guarderías, presupuestos comunitarios. Usted tiene la oportunidad de participar hasta el próximo 30 de septiembre. Y el Condado ha dispuesto de una línea telefónica en español: 844.468.2020, allí usted puede responder a las preguntas del Censo. Hazte Contar.