Alertan sobre envíos de paquetes sospechosos

Tal y como ha sucedido en otras partes del pais, en suroeste de florida tambien han llegado paquetes sospechosos presuntamente provenientes de china, por ello la oficina del alguacil del condado lee alerta a sus residentes.

Ya en varias ciudades del suroeste de Florida se han reportado la llegada de estos paquetes no solicitados, entre ellas Fort Myers, Cape Coral y Estero. Las autoridades piden a los residentes tomar precauciones.

En las últimas dos semanas, residentes de varias partes del país han recibido paquetes que no habían solicitado, el contenido ha sido variado, desde semillas, brazaletes e incluso mascarillas.

Si tienes un paquete y no sabes de donde proviene, lo que hay que hacer es no tocarlo, y si vas a tocar a algo que no sabes de donde viene o quien lo ha tocado, usa guantes.

Carmine Marceno, el alguacil señalo que es importante asegurarse de que no sea un paquete enviado a su dirección por error y que en realidad pertenezca a un vecino, dijo que la mayoría de estas entregas provienen presuntamente desde china. El motivo aun es desconocido.

“Cuando viene de China, eso trae una alerta elevada, la gente está nerviosa y entiendo completamente porque, pero no son sol los paquetes que viene de China, debe estar alerta con todos los paquetes”, dice Carmeno.

A la oficina del alguacil han llegado múltiples reportes de residentes quienes dicen haber recibido este tipo de correspondencia.

“No tenemos ni un solo paquete analizado que su contenido haya dañado a una persona, cualquier paquete que ha sido analizado, todos los que tenemos, cero han dañado a alguien o ha contenido coronavirus”.

Si recibe una correspondencia de este tipo puede comunicarse con el servicio de inspección postal de estados unidos al 1.877 876 2455

Y una de las principales recomendaciones de la policía es que, si usted abre uno de estos paquetes y experimenta un problema de salud, llame de inmediato al 911.