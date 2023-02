Si bien la exnovia de Sampson Dahl pensó que la vieja lavandería que estaba considerando como posible nuevo apartamento era "repugnante", vio el potencial de un gran espacio para vivir y trabajar. Se mudó un mes después.

“No creo que un espacio deba ser una representación perfecta de cómo esperamos que se vea una mente simple”, le dijo Dahl a CNBC Make It. “Creo que un espacio debería ser una representación imperfecta de las personas que están en él en ese momento de sus vidas”.

El diseñador de producción de 27 años no es ajeno a vivir en espacios comerciales. Solía vivir en un almacén en Chicago, por lo que sabía que al ir a buscar un apartamento quería repetir esa experiencia.

“Me gusta la libertad de un espacio comercial, aunque definitivamente hay menos derechos para los inquilinos”, dijo. “Algo se siente más ético al mudarse a una tienda vacante que ha estado vacía durante años que alquilar un apartamento en un vecindario residencial con el que no está familiarizado”.

Dahl encontró la antigua lavandería en Maspeth, Queens, en un foro en línea en 2019. Un antiguo inquilino agregó una pequeña cocina que le da a Dahl suficiente espacio para tener un fregadero, una estufa y un horno tostador. La lavandería no funciona desde 2005.

Cuando se mudó por primera vez en marzo de 2019, el alquiler era de $1,750 y pagó dos meses de alquiler por adelantado y un depósito de seguridad de $875. En 2021, su alquiler subió a $1,850 y, en promedio, paga $120 por electricidad y $60 por Internet.

Dahl está en el diseño de producción, y una de las ventajas del trabajo es el acceso a una gran cantidad de muebles gratuitos después de que los proyectos están terminados, por lo que los usa para decorar el espacio.

“Este espacio permite algunas de [mis] tendencias de acaparamiento, pero trato de ser lo más decorativo posible”, dijo Dahl. “Si bien la mayoría de las cosas son técnicamente basura, y muchas de ellas eran gratis, trato de seleccionarlas de la manera que me resulte más cómoda”.

Para Dahl, su parte favorita de vivir en la antigua lavandería es el sentido de comunidad que obtiene de sus vecinos porque le recuerda su infancia. El joven de 27 años creció en una comunidad de Texas que describió como “no una secta [sino] una organización humanitaria sin fines de lucro que ayudaba en casos de desastre y ayudaba a las personas sin hogar”.

“Creo que eso realmente moldeó este tipo de política de puertas abiertas que he tenido y mantuve en mi vida adulta. Así vivió mi mamá siempre”, dice.

Es por esa filosofía que Dahl ha logrado que su espacio vital esté abierto a los demás. Incluso tiene su nevera y su columpio comunitario en el frente. Ese sentimiento de comunidad ha demostrado ser esencial para Dahl, especialmente después de que lo asaltaran en el vecindario hace un par de meses.

“La gente me cuida más de lo que yo me cuido a mí mismo, y esa es una verdadera comunidad. Conocí la verdadera comunidad cuando era niño, y lo vuelvo a saber ahora”, dice.

Aunque a Dahl le encanta el espacio que creó, que también incluye una estación de composición de canciones y órgano, dice que solo vive allí porque es lo que puede pagar en este momento, pero espera mudarse y que siga siendo un espacio de estudio colaborativo.

“Será simplemente una tienda abierta para quien quiera entrar y aprender a pintar o continuar una pintura o aprender a grabar una canción o continuar una canción. Es para principiantes y personas que ya sienten pasión por lo que hacen”, dijo Dahl.

“Vivir en un escaparate me ha enseñado el ingenio de una manera que nunca antes había conocido. Realmente no puedo ser demasiado exigente con lo que se me presente. Solo tengo que hacer lo mejor posible. Y esa es la mayor habilidad que podría pedir, agregó.

“No es nada que pueda enseñarme a mí mismo; es algo que solo puedes aprender de la vida. Eso está realmente en línea con la filosofía de vida que tengo”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mickey Todiwala y Celia Fernández para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.