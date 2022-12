Viajeros frustrados tras cancelaciones de vuelos y equipajes esparcidos

Los viajes posteriores a las vacaciones en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago fueron una pesadilla para algunos en el día de hoy, con cientos de cancelaciones de vuelos y equipaje esparcido por el aeropuerto mientras las aerolíneas hacían frente a los efectos persistentes de la tormenta invernal del fin de semana.

Más de la mitad de los vuelos de Southwest Airlines en el aeropuerto se cancelaron el lunes, pero a los viajeros les resultaba difícil recuperar sus maletas, con equipaje amontonado en los carruseles y pocas respuestas por encontrar.

"Nosotros no llegamos a California, pero las maletas si y nos dicen que tenemos que esperar 48 horas" dijo Ana Castillo residente de la Villita, quien junta a su hermana dicen que este viaje significa mucho para ellas y su padre debido a que su papá está en quimioterapia, e iban a visitar a sus familiares.

"Entiendo que es la temporada el clima no ayuda, es mucha gente tratando de ir a ver a sus familiares, pero es mucha desorganización", agregó Catalina Castillo, quien es la hermana de Ana. También mencionó que duraron casi dos horas de espera en el teléfono y nadie les contestó “nos pidieron que dejaramos un mensaje y nadie nos ha llamado"

Hubieron otros viajeros que se sentían en el limbo, debido a que no obtenían respuestas. Fue el caso de Lizzet Flores, quien le confirmó a nuestro reportero Jorge DeSantiago que no tenía respuesta sobre su vuelo. "El vuelo está cancelado, otros nos dicen que está suspendido, no cancelado, en la página hasta ahorita dice que está pendiente, no tenemos asientos asignados, tenemos más de una hora esperando y no sabemos que vaya a pasar". Dijo Flores.

A nivel nacional, el 24 de diciembre más de 2600 vuelos fueron cancelados y al día siguiente cancelaron más de 3,400.

En medio de ese caos, el fotógrafo de NBC 5, George Mycek, capturó imágenes de cientos de maletas desparramadas por el aeropuerto, con equipaje de múltiples vuelos enredando operaciones en carruseles en las áreas de reclamo de equipaje.

“Al principio nos dijeron que nuestras maletas estarían aquí abajo, así que fuimos a buscar por toda la zona. Mi bolso es algo distintivo y no puedo encontrarlo”, dijo Dori Velligan.



Terry Velligan dice que la familia planeaba viajar a Nueva Orleans, pero en lugar de eso tuvieron que pasar horas tratando de localizar su equipaje.

“Salimos del trabajo para ir a Nueva Orleans, y ahora estamos aquí pasando todas nuestras vacaciones buscando nuestras maletas”, dijo.



Por su parte, Southwest dice que no está experimentando "problemas de personal", pero que los horarios conflictivos han dificultado que las tripulaciones aborden sus vuelos asignados. En un comunicado, la aerolínea también agregó que “Es un problema de programación, no de personal”.



Poco después de esas declaraciones, la aerolínea emitió una disculpa pública.

“Nuestras más sinceras disculpas por esto apenas comienzan”, dijo la aerolínea en un comunicado. "Estamos trabajando con la seguridad a la vanguardia para abordar urgentemente las interrupciones a gran escala al reequilibrar la aerolínea y reposicionar las tripulaciones y nuestra flota, en última instancia, para servir mejor a todos los que planean viajar con nosotros. Contábamos con todo el personal y estábamos preparados para el próximo fin de semana festivo. cuando el clima severo se extendió por todo el continente, donde Southwest es la aerolínea más grande en 23 de los 25 principales mercados de viaje en los EE.UU. aerolínea operando a plena capacidad".

No está claro cuándo Southwest reanudará las operaciones normales. La aerolínea les recuerda a los viajeros que pueden recibir reembolsos o créditos de vuelo por vuelos cancelados, pero las filas en los mostradores de servicio se han abarrotado durante todo el día y los intentos de llamar a las líneas de servicio al cliente también han sido un desafío, dijeron los viajeros a NBC 5.