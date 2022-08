Universal Orlando ya se prepara para la Navidad: conoce la lista de eventos especiales

ORLANDO, Florida – Universal Orlando Resort ya está preparado para las fiestas navideñas de fin de año, debido a que este jueves anunciaron los detalles de sus principales eventos para la temporada.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los visitantes del parque temático pueden presenciar la transformación del castillo de Hogwarts durante “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle", conocer al "mismo gruñón verde", el Grinch, durante "Grinchmas", así como ver globos y carrozas durante Universal's Holiday Parade con Macy's.

Las celebraciones comenzarán el 12 de noviembre y se realizarán todos los días hasta el 1 de enero de 2023.

El acceso a las celebraciones está incluido con la entrada regular a los parques temáticos.

A continuación, una descripción general de algunas de las experiencias de esta temporada navideña:

Christmas in The Wizarding World of Harry Potter en Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure :

Las zonas temáticas sobre el mundo de Harry Potter se transformarán en paisajes mágicos, con una decoración festiva en las icónicas calles de Hogsmeade y Diagon Alley.

Los visitantes también podrán disfrutar de actuaciones especiales con temas festivos del Frog Choir, un coro compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus ranas gigantes que croan, en Hogsmeade y Celestina Warbeck and the Banshees, en Diagon Alley.

Durante la noche en Hogsmeade, se realizará un espectáculo de proyección del espíritu navideño y momentos navideños inspirados en las historias en “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” en Universal's Islands of Adventure.

Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s en Universal Studios Florida : los personajes de Despicable Me de Illumination y Shrek y Madagascar de DreamWorks Animation, junto con globos gigantes, docenas de coloridas carrozas navideñas y cientos de artistas festivos, llenarán las calles de Universal Studios Florida durante Universal's Holiday Parade en conjunto con Macy's.

Papá Noel encabezará el impresionante desfile, que culminará con la iluminación del árbol de Navidad de 80 pies del parque.

Grinchmas en Universal’s Islands of Adventure : el espíritu de Grinchmas cobrará vida en Universal's Islands of Adventure con "Grinchmas Who-liday Spectacular", un recuento en vivo del clásico navideño del Dr. Seuss protagonizado por el mismísimo Grinch.

La celebración continúa en el área de Seuss, que estará adornada con una decoración navideña. Aquí, los visitantes podrán disfrutar de apariciones especiales de los alegres Whos de Who-ville e incluso conocer al malvado y verde Grinch.

Mannheim Steamroller en Universal Studios Florida : el artista navideño regresa a Universal Studios Florida con presentaciones en vivo los días 3, 4, 10 y 11 de diciembre.

Para obtener más información sobre las celebraciones festivas en Universal Orlando Resort, puedes visitar UniversalOrlando.com/holidays.

Nota: Comcast es propietaria de NBCUniversal, empresa matriz de Telemundo y los parques temáticos de Universal.