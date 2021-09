United Airlines reanuda vuelos tras “falla técnica” que paralizó sus operaciones

CHICAGO, Illinois - United Airlines reanudó este viernes sus operaciones normales luego de experimentar una “falla técnica” que paralizó los vuelos de la aerolínea en Estados Unidos durante aproximadamente una hora.

El problema hacía que los viajeros no pudieran registrarse para sus asientos asignados ni abordar vuelos en algunos aeropuertos de EEUU; tanto la app de United como su sitio web tampoco funcionaban para muchos usuarios.

“Esta mañana experimentamos una falla técnica que impactó nuestras operaciones, pero que desde entonces ya ha sido resuelta”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Todos los sistemas ya funcionan con normalidad y estamos trabajando con diligencia para hacer que nuestros clientes lleguen a sus destinos”.

Según la página web de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), United había solicitado una orden para paralizar todos sus vuelos en EEUU y Canadá.

La FAA emitió la orden a las 6:45 a.m. ET y la levantó a las 7:30 a.m. ET.

Usuarios en Twitter fueron los primeros en reportar el inconveniente. Al momento se desconoce cuántos retrasos surgieron como consecuencia de la falla, o cuántos vuelos debieron ser cancelados.