Trump lanza plataforma digital a horas de que Facebook decida mantener o quitar veto al expresidente

CALIFORNIA - El expresidente lanzó este martes su propia plataforma digital con el objetivo de comunicarse con sus seguidores, más de tres meses después de haber sido vetado o suspendido de forma temporal en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, entre otras.

La plataforma "From the Desk of Donald J. Trump" (Desde el despacho de Donad J. Trump) recoge vídeos del expresidente republicano, sus declaraciones en los comités de acción política (PAC) enviadas por correo electrónico y otras noticias y permite hacer contribuciones.

Los usuarios pueden registrarse para recibir notificaciones cuando Trump envíe un mensaje desde la nueva plataforma, y, aunque no hay un mecanismo de respuesta a las publicaciones del exmandatario, sí pueden dar un "me gusta" y compartirlas a través de sus propias cuentas en las redes sociales.

El sitio web indica que la plataforma está dirigida por Nucleus, una empresa digital que, según el diario digital The Hill, fue creada por Brad Parscale, exdirector de campaña de Trump.

El expresidente Donald Trump sabrá si puede volver a Facebook el miércoles, fecha en que la Junta de Supervisión, un organismo semi-independiente de la red social, tiene planeado anunciar su decisión en el sonado caso.

Es probable que la decisión provoque fuertes reacciones sea cual sea el resultado. Si la junta falla en favor de Trump, Facebook tiene siete días para restablecer su cuenta. Si ratifica la decisión de Facebook, Trump permanecerá “suspendido indefinidamente”. Eso significa que seguirá vetado de la plataforma hasta que Facebook considere oportuno.

A continuación, un vistazo de cómo funciona el proceso y lo que podría ocurrir tras el anuncio el miércoles:

¿POR QUÉ FACEBOOK SUSPENDIÓ LA CUENTA DE TRUMP?

La cuenta de Facebook de Trump fue suspendida por incitar a la violencia que desató una revuelta con saldo letal en el Capitolio federal el 6 de enero. Después de años de tomar a la ligera la retórica incendiaria de Trump, Facebook e Instagram, que es propiedad de Facebook, silenciaron sus cuentas el 7 de enero, señalando en ese momento que estarían suspendidas hasta “por lo menos” hasta el final de su mandato el 20 de enero.

En un video corto publicado en sus cuentas de redes sociales, Trump había exhortado a sus simpatizantes a que “vayan a casa” al tiempo que repetía falsas acusaciones sobre la integridad de las elecciones presidenciales.

La medida de Facebook se produjo luego de que Trump fue vetado de Twitter, su sitio predilecto para llegar a sus millones de seguidores en redes sociales.

¿QUÉ ES LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y CÓMO TOMA SUS DECISIONES?

Facebook creó el panel de supervisión para dictaminar sobre contenidos delicados en sus plataformas. Su creación fue en respuesta a las críticas generalizadas sobre la incapacidad de la compañía para responder con rapidez y eficacia a la información falsa y al discurso de odio. Facebook ha dicho que no cree que deba ser la última palabra en cuestiones tan monumentales como la moderación de contenidos y de expresión.

Los 20 miembros de la junta, una cifra que eventualmente será de 40, incluyen a un exprimer ministro de Dinamarca, al ex editor general del periódico The Guardian, además de juristas, expertos en derechos humanos y periodistas.

Los primeros cuatro miembros de la junta fueron elegidos directamente por Facebook. Posteriormente, esas cuatro personas trabajaron con Facebook para elegir miembros adicionales. La red social paga el salario de cada miembro a través de un “consorcio independiente”.

La independencia de la junta ha sido cuestionada por críticos que señalan que es parte de una campaña de relaciones públicas de Facebook destinada a desviar la atención de problemas más graves de odio y desinformación que persisten en sus plataformas.

Tal como ocurre con la Corte Suprema, las decisiones de la junta sobre los casos son vinculantes. También puede hacer recomendaciones adicionales que no son vinculantes, pero Facebook ha señalado que está dispuesto a tomarlas en cuenta.

¿CUÁLES SON ALGUNOS CASOS ANTERIORES?

Facebook elimina regularmente miles de publicaciones y cuentas, y unos 150,000 de esos casos han apelado a la junta de supervisión desde su creación en octubre. La junta ha dicho que está dando prioridad a la revisión de los casos que tienen el potencial de afectar a muchos usuarios de todo el mundo. Hasta ahora, sus decisiones se han decantado por la libertad de expresión frente a la restricción de contenidos.

¿TRUMP RECIBIÓ UN TRATO ESPECIAL POR PARTE DE FACEBOOK?

Hasta los disturbios de enero, Trump fue tratado en gran medida con guantes de seda por parte de Facebook y de otras plataformas de redes sociales. Ello pese a su historial de propagar información falsa, de promover el odio y, lo que finalmente le costó la suspensión, incitar a la violencia. Incluso el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, ha reconocido esto.

¿TRUMP PODRÍA SER VETADO NUEVAMENTE SI RESTABLECEN SU CUENTA?

Sí. La junta de supervisión sólo decidirá sobre la “suspensión indefinida” de Trump de enero. Si se restablecen sus cuentas, estará sujeto a las mismas reglas que cualquier otro usuario. Y debido a que ya no es presidente, no se le asignarán las exenciones que se le concedían anteriormente.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA OTROS POLÍTICOS?

Algunos defensores de derechos humanos y otros críticos han arremetido contra Facebook y otras redes sociales por no expulsar a los líderes mundiales autocráticos de sus plataformas, incluso después de vetar a Trump. Aunque la compañía ha restringido las cuentas de otros dirigentes en el pasado, Trump es la figura política de mayor perfil que ha sido suspendida durante tanto tiempo.

Políticos, activistas y defensores de la libertad de expresión siguen de cerca el caso de Trump porque podría influenciar la manera en que la red social trata a otros políticos en el futuro. La junta de supervisión podría hacer otras recomendaciones a Facebook en torno a cómo abordar el discurso político y a los líderes mundiales.

Trump, que reside en Palm Beach (Florida) desde que dejó la Casa Blanca, permanece todavía vetado en la gran mayoría de las redes sociales a raíz del asalto al Capitolio de EE.UU. del pasado 6 de enero por parte de cientos de sus simpatizantes, algunos de ellos armados, que antes había asistido a un mitin del todavía entonces presidente.

El exmandatario ha calificado de ataque a la libertad de expresión el veto en las redes sociales y, en Florida, el gobernador Ron DeSantis, seguidor de Trump, ha promovido un proyecto de ley para impedir que las plataformas puedan tomar ese tipo de medidas en este estado.

Desde que el demócrata Joe Biden asumió la Presidencia el pasado 20 de enero, la visibilidad de Trump se ha reducido considerablemente debido en parte a no contar con Twitter ni otras redes sociales para difundir sus ideas y movilizar y aglutinar a sus partidarios.

Después de un tiempo de silencio, Trump anunció la creación de la Oficina del Presidente número 45 para comunicarse por correo electrónico, luego apareció una web y finalmente sorprendió con la noticia de que estaba creando su propia plataforma.

Hasta ahora no ha confirmado si aspira a ser candidato en las elecciones de 2024, aunque dice estarlo estudiando seriamente.