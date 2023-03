“¡Ya son muchas horas!”: hijas desesperadas tras la desaparición de su padre en un río

CONDADO FRESNO, California - El jueves se intensificó la búsqueda de Roberto Hernández Baltazar, de 66 años, quien desapareció el lunes cerca del río Kings en la localidad de Riverdale en California.

Tras tres días de su desaparición y sin ninguna pista, sus hijas están angustiadas. La repentina desaparición de Hernández tiene en ascuas a toda la familia y a la comunidad de Riverdale.

"No más queremos encontrar algo, una pista, un zapato, pero ya son muchas horas sin saber de él", lamentó Rosalina Hernández, una de las hijas del hombre extraviado.

Cada minuto que pasa es desesperante, comenta la mujer, y en medio de la preocupación hace un llamado a las autoridades a "hacer más" por la búsqueda de su padre.

Agentes del condado Kings despliegan una búsqueda por tierra y aire, movilizándose por la ribera del río para localizar al hombre, al mismo tiempo que sobrevuelan el área.

Equipos de rescate buscan a un hombre de 66 años, extraviado desde el 6 de marzo.

Rosalinda teme que el sistema de tormentas que impactará la zona podría complicar los operativos y se abandone la búsqueda.

Ana Hernández, la otra hija del desaparecido, añade que Roberto estaba acostumbrado a limpiar el sector cuando le llamaban para realizar ese tipo de servicios. "En realidad no sabemos nada, no sabemos si se cayó al río, desapareció desde el lunes en la mañana y no hemos encontrado ningún rastro", lamentó.

Si tienes alguna información sobre este caso, por favor llama a la Oficina del Alguacil del condado Kings al 559-852-2720.