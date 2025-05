Tren atropella a familia en Ohio, matando a dos mujeres y una niña de 5 años

FREMONT, Ohio - Dos mujeres y una niña de 5 años murieron luego que un tren arrollara a integrantes de una familia en un puente ferroviario sobre un río en el norte de Ohio, informaron las autoridades el lunes.

Cuadrillas equipadas con sonar realizaron una búsqueda en el río Sandusky en la noche antes de hallar el cuerpo de la niña el lunes cerca del puente, dijo el alcalde de Fremont, Danny Sánchez.

La familia de Fort Wayne, Indiana, realizaba un viaje de pesca a lo largo del río Sandusky, y se encontraba en el puente el domingo por la noche cuando el tren llegó al tramo, detalló Sanchez. Una niña de un año fue rescatada con vida y recibe atención médica en un hospital, añadió.

No está claro si el tren impactó a las cuatro o si algunas saltaron o fueron lanzadas al río a fin de evitar el impacto de la locomotora, dijo Sanchez.

Los detalles de lo que sucedió siguen bajo investigación, afirmó Sanchez.

El puente ferroviario no está destinado para el tránsito de peatones y estaba marcado con señales de no cruzarlo, dijo el alcalde. Agregó que no creía que la familia estuviera pescando desde el puente en el momento en que el tren se acercó.

Las dos mujeres que murieron eran una madre y su hija adulta, reveló el alcalde.

En un comunicado, el operador ferroviario Norfolk Southern declaró que la compañía estaba profundamente entristecida por la tragedia y colabora con las autoridades en la investigación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.