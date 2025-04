Tiroteo en popular ciudad turística de Carolina del Sur deja al menos 11 heridos

Un tiroteo en la popular ciudad turística de Myrtle Beach, Carolina del Sur, dejó 11 personas heridas, y la policía mató a tiros a una persona, informaron las autoridades.

Los agentes respondieron a un disturbio que involucraba a múltiples individuos el sábado por la noche, en el cual alguien comenzó a disparar un arma. En un comunicado, el departamento manifestó que "basado en la amenaza inmediata", un oficial disparó a una persona, quien murió a causa de sus heridas.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El nombre de la persona no fue divulgado de inmediato, y no estaba claro si era un sospechoso. Un mensaje telefónico dejado a la policía de Myrtle Beach fue remitido a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, que no respondió de inmediato a un correo electrónico el domingo.

El departamento indicó que 11 personas que sufrieron heridas estaban recibiendo tratamiento médico.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.