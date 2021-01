“Sostén mi cerveza”: surfista se lanza al agua para rescatar a nadadora en dramático video

Un surfista australiano en vacaciones en una de las islas de Hawaii está siendo llamado un héroe luego de un rescatar a una nadadora en problemas en lo que fue un dramático incidente.

Mikey Wright estaba con su familia en Oahu, cuando notó a un tumulto en la orilla de la playa, sacó su teléfono y empezó a grabar. Pronto decidió que tenía que hacer algo para ayudar.

"Sabes, estoy filmando y luego me doy cuenta que, espera, esto se va a poner realmente mal. Y yo, literalmente, solo tenía una cerveza en la mano y el teléfono, y le dije a Shenay, mi esposa, como que 'oye, toma esto, tengo que ir' y comencé a correr por el patio", contó Wright a reportero de KNHL.

El surfista llegó a sujetar a la mujer pero las fuertes olas lo tumbaron varias veces cuando intentaba llevarla a la orilla.

"La llevé a salvo y fue genial ver a su hijo correr por la playa y simplemente agarrarme y por un minuto simplemente no me dejaba ir. Me estaba abrazando tan fuerte solo diciendo ' gracias, pensé que ella se había ido' y él estaba llorando y eso fue muy bueno ayudar y traer a su madre a salvo", agregó Wright.

El australiano luego compartió los videos tomados por él y su esposa en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Sostén mi cerveza".

Se desconoce si la mujer sufrió alguna lesión durante el incidente o qué ocasionó que tuviera problemas en el agua.