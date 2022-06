Senadores alcanzan acuerdo inicial sobre violencia con armas de fuego en EEUU

WASHINGTON DC - Un grupo bipartidista de senadores llegó a un acuerdo este domingo sobre un conjunto de propuestas para reducir la violencia armada en EEUU.

Aún no se ha escrito ningún proyecto de ley, dijeron fuentes a NBC, pero el grupo encabezado por los senadores Chris Murphy, D-Conn., y John Cornyn, R-Texas, tienen un acuerdo inicial. No está claro exactamente cuántos senadores se han registrado, pero una fuente lo describió como un grupo "grande". Otra fuente dijo que algunos senadores republicanos involucrados en discusiones sobre armas acordaron elogiar el progreso para alcanzar el acuerdo inicial sin llegar a comprometerse firmemente a votar por el paquete final.

LO QUE ESTÁ INCLUIDO EN EL TRATO

Incentivos para que los estados implementen leyes de bandera roja que nieguen armas a personas consideradas un riesgo para ellos mismos o para otros.

Verificaciones de antecedentes mejorados para compradores de armas de 18 a 21 años. Se establecerá un nuevo sistema para este grupo de edad que va más allá de las verificaciones de antecedentes; hacer otros tres controles, incluso con el departamento de policía local, y se tendría hasta 10 días para completar ese control.

Financiamiento para la salud mental.

Financiamiento de la seguridad escolar.

Una disposición que aborda el “boyfriend loophole” sobre la violencia doméstica.

Otras disposiciones que abordan el tráfico, las compras falsas y la telesalud.

LO QUE NO ESTÁ EN EL TRATO

Prohibición de armas de asalto o aumento de la edad mínima para comprar un arma de asalto.

Declaración del presidente Biden sobre la propuesta de seguridad de armas del Senado

"Quiero agradecer al Senador Chris Murphy ya los miembros de su grupo bipartidista, especialmente a los Senadores Cornyn, Sinema y Tillis, por su incansable trabajo para esta propuesta. Obviamente, no hace todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta, y sería la legislación de seguridad de armas más importante que aprobará el Congreso en décadas. Con el apoyo bipartidista, no hay excusas para la demora y no hay razón por la que no deba avanzar rápidamente en el Senado y la Cámara. Cada día que pasa, mueren más niños en este país: cuanto antes llegue a mi escritorio, antes podré firmarlo y antes podremos usar estas medidas para salvar vidas".

La lista de senadores que firmaron este acuerdo inicial incluye a 10 republicanos, lo que significaría que, salvo alguna deserción (o un impactante voto demócrata por el NO), este proyecto de ley probablemente tendría los 60 votos para ser aprobado.

Senadores del Partido Republicano que firmaron:

Cornyn

Tillis

Blunt

Burr

Cassidy

Collins

Graham

Portman

Romney

Toomey

Ahora, todavía estamos lejos de una votación final sobre un proyecto de ley, y necesitan pulir los detalles y escribir el texto del proyecto, pero esta es una muy buena señal para el futuro de este acuerdo inicial.