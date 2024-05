“Era la voz de mi hija”: madre cae en estafa de llamada de falso secuestro con inteligencia artificial

Los avances en la inteligencia artificial están causando preocupación para los agentes del FBI de San Francisco, California.

Hace unas semanas, Livier Hernández contestó una llamada de un número de Nueva Jersey y escuchó a quien pensó que era su hija de 20 años gritando en la otra línea.

“A mí lo que me preocupaba era la desesperación, los gritos de saber que sí, era mi hija", relató Livier Hernández Orozco, víctima de extorsión.

Ella dijo que luego, escuchó la voz de un hombre que le dijo: “nosotros nos encargamos de vender droga y tenemos un fuerte cargamento y lamentablemente su hija nos miró. Es por eso por lo que la tenemos secuestrada”.

“Si usted no me deposita los $1,000 que le estoy pidiendo, me llevo su hija a Tijuana, la mato y no la vuelve a ver”, aseguró Livier que le dijeron durante la llamada.

La madre sintió que no tuvo opción y bajo órdenes del extorsionista, fue a una sede de envíos de dinero en San José donde depositó $400 a nombre de una mujer en Tultepec, México. Les dijo que era todo lo que tenía.

"Por favor, mamá ayúdame. Dales lo que te piden", imploraba la supuesta hija de Livier.

Al volver a escuchar las súplicas de su hija, transfirió otros $600 a la misma persona y así pararon las llamadas. Finalmente, marcó al celular de su hija y se dio cuenta que nunca había estado en peligro.

Telemundo 48 habló con esta sucursal de envíos de dinero e indicaron que lamentablemente, no es el primer caso de fraude que han visto.

“Usando AI (Inteligencia artificial, por sus siglas en inglés) para clonar voces es un ejemplo de cómo están usando estos servicios para crímenes”, explicó Gilberto Lujan, agente especial del FBI.

Lujan pertenece al escuadrón de Seguridad Cibernética en la División en San Francisco del FBI, y aseguró que el buró está viendo casos de extorsión como los de Livier.

El agente admitió que estas escenas del crimen virtuales presentan una nueva amenaza.

“Siempre el reto es poder encontrar a la persona detrás de la pantalla. Muchas veces lamentablemente, la persona no está aquí en los Estados Unidos.”

De hecho, Livier aseguró que es algo que un policía amigo de su familia le dijo, y es por eso que no lo reportó formalmente con las autoridades de San José. Aún así, el FBI recomienda denunciarlo con la policía local.

Cuando nosotros intentamos comunicarnos con ese número de Nueva Jersey ya estaba desconectado.

Algunas empresas de la Bahía también ofrecen recursos. Por ejemplo, la compañía Hive en San Francisco se dedica a generar modelos de inteligencia artificial que pueden detectar la autenticidad de imágenes o audio.

Su sitio web cuenta con esta herramienta gratuita. “Entonces, si le hicieras ciertas preguntas a la persona, ¿podría realmente responder instantáneamente con ese carácter, con esa voz? Por lo general, están pregrabados, ¿no?, porque es muy costoso generarlos”, explicó Kevin Guo, director ejecutivo de Hive.

Esta madre solo espera que nadie tenga que pasar por lo mismo. “Y se haga justicia y las personas que cometieron estos fraudes algún día se vean tras las rejas”, enfatizó Livier.