California unida en apoyo de cantante colombiana con diagnóstico de tumor cerebral

SAN JOSÉ - Una exintegrante de una conocida agrupación colombiana que ahora vive en San José fue diagnosticada con un tumor cerebral por lo que no ha podido trabajar.

TELEMUNDO habló con Sorell Yanine Castillo Gamboa, exintegrante de la agrupación “Las Hermanitas Calle”, e investigamos los recursos disponibles que tiene el estado para personas en su situación.

Sorell se mudó a San José en el 2017 con el sueño de continuar su carrera artística.

“Trabajé en la agrupación 'Las Hermanitas Calle' como vocalista, primera voz y fue para mí algo maravilloso muy bonito”, relató Sorell.

Ella aseguró que cuando llegó a la ciudad “había muy pocos colombianos, entonces nadie me conocía y empezar uno a entrar a los medios, aquí, musicales, pues no fue fácil”, indicó Sorell.

Tuvo que trabajar en restaurantes, repartiendo comida y a veces cantando en fiestas, pero dice que su salud comenzó a deteriorarse.

“Yo me desmayé porque el dolor de cabeza fue muy grande y me llevaron al hospital y me dijeron 'tienes un tumor cerebral'”, indicó Sorell.

No la operaron en ese entonces porque el tumor era benigno, pero este año, su salud empeoró.

“Ya comencé con más dolores de cabeza fuertes, en ciertos momentos cuando lloro o cuando tengo una emoción mi ojo izquierdo se me cae”, explicó Sorell. “Es difícil porque lo primero que llega a tu cabeza es te vas a morir”.

Hasta llegar al punto de que, aseguró, sus médicos le dijeron que ya no puede trabajar ni manejar.

“Te sientes vacía, como que me siento impotente, el saber que tengo que depender”, afirmó Sorell.

Por esta razón, la comunidad se unió el miércoles en un evento de recaudación de fondos para la cantante en un restaurante mexicano en el este de la ciudad.

Llegaron varios artistas locales para apoyarla en estos momentos.

Es importante destacar que si tú o algún familia está pasando por una situación similar y tienes un Seguro Social puede ser elegible para obtener un seguro de incapacidad.

Para más información puedes llamar al teléfono al 1-916-654-7799.

Sorell se someterá a una operación en dos semanas.

“Yo no le temo a morirme porque, si en las manos de Dios está, lo tomó con todo el amor y lo recibo”, dijo Sorell.

Su incertidumbre es si después de la cirugía podrá volver a cantar.

El viernes habrá otro evento de recaudación de fondos de 7:00 p.m., a 12:00 a.m., en el restaurante Nostalgia Salvadoreña en Hayward.