Restaurante de Florida deja de vender cerveza Bud Light por campaña con mujer transgénero

ORLANDO, Florida. – Un restaurante de Orlando optó por dejar de vender la cerveza Bud Light luego de que la compañía lanzara una campaña con Dyland Mulvaney, una artista e influencer transgénero.

Joe Penovich, dueño de Grills Lakeside Seafood Deck & Tiki Bar, publicó un mensaje en la cuenta de Facebook del local en el que respondía a una publicación que le acusaba tanto a ٞél como a los empleados de tirar la bebida y no solo de dejar de venderla como él alega.

La reacción del propietario se da a dos semanas de que se revelaba la colaboración entre la artista y la compañía.

“Es cierto que tomamos la decisión de eliminar Bud Light por su apoyo a algo que está en oposición directa a nuestra fe bíblica. No hay juicio en nuestro corazón con respecto a aquellos que creen en estos valores sociales que cambian rápidamente. Pero se está mintiendo de que nosotros y otros cristianos odiamos a Dylan Mulvaney y la comunidad gay”, dijo Penovich.

El propietario señaló que las acusaciones publicadas en contra de su restaurante solo buscan difamar al negocio y que se creó desde una cuenta de Facebook que fue eliminada.

“He solicitado reunirme con esta persona para discutir estas acusaciones graves y revisar las imágenes de la cámara de seguridad. Puedo asegurarles a ustedes, nuestros patrocinadores y empleados, muchos de los que me conocen personalmente y siguieron la historia de Grills, que esta publicación no es cierta y no es ni remotamente característica de quiénes somos o cuál es nuestra reputación”, continúa el comentario de Penovich.

De acuerdo con la publicación que compartieron sobre el restaurante, el personal tiraba "cada botella/barril de BudLight a la basura bajo el sol”. También agregaron que el dueño dijo palabras ofensivas hacia la comunidad LGBTQ+.

“Nada podría estar más lejos de la verdad en nuestros corazones y mentes. Nuestra decisión se tomó con muchas lágrimas por esta circunstancia y lo que vemos como avaricia corporativa y una realidad espiritual más profunda que viene a este mundo. Dejando de lado una inmersión más profunda en nuestros puntos de vista bíblicos por ahora, creemos que el transgenerismo es un experimento social que causa daños irreversibles a una población cada vez mayor de personas más jóvenes y niños. No nos alinearemos con él de ninguna manera”, aseguró Penovich.

Por su parte, Anheuser-Bush, director ejecutivo de Bud Light, dijo que “nunca tuvimos la intención de ser parte de una discusión que divide a la gente. Estamos en el negocio de reunir a la gente para tomar una cerveza”.