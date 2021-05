Separan del liderazgo a representante republicana por sus críticas contra Trump

Republicanos de la Cámara de Representantes le quitaron el miércoles el puesto de liderazgo a su colega, Liz Cheney, por sus duros cuestionamientos hacia el expresidente Donald Trump por sus denuncias infundadas de fraude electoral.

Los legisladores se reunieron a puertas cerradas durante 20 minutos esta mañana y realizaron un voto a voz contra la representante.

Cheney también cuestionó el rol de Trump en el ataque contra el Capitolio el 6 de enero pasado.

Liz Cheney era la republicano con mayor liderazgo en la Cámara Baja y es la hija del exvicepresidente Dick Cheney.

La medida es un llamado de atención de que las críticas hacia el expresidente Trump pueden costar caro.

Trump, por su parte, opinó con un mensaje sobre la medida disciplinaria contra la legisladora: ''Liz Cheney es un ser humano amargo y horrible. La vi ayer y me di cuenta cuán mala es para el Partido Republicano. No tiene personalidad y no tiene nada bueno en relación a la política o nuestro país''.