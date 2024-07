El servicio de alquiler de DVD Redbox cerrará después de 22 años en el mercado, a medida que los servicios de streaming siguen dominando el mercado del entretenimiento en casa.

La empresa matriz de Redbox, Chicken Soup for the Soul Entertainment, cambió su caso de bancarrota del Capítulo 11, presentado el mes pasado, a un caso de liquidación del Capítulo 7 el miércoles. La conversión significa que la empresa no ha podido elaborar un plan de reembolso de sus deudas pendientes y pronto recurrirá a la venta de activos para pagar a sus acreedores.

Con el cambio a un caso al Capítulo 7, todos los empleados serán despedidos y los 24,000 quioscos de Redbox cerrarán. Los abogados de Chicken Soup for the Soul dijeron al tribunal que habían trabajado “día y noche” para encontrar una solución que evitara el resultado, informó Deadline.

Un empleado actual de Redbox, que pidió no ser identificado debido a la incertidumbre sobre futuras acciones legales, dijo que algunos en la compañía consideran la noticia como desestabilizadora.

"El ánimo está por los suelos," dijo. "Tenemos compañeros que han dejado de pagar el alquiler y se enfrentan al desalojo."

El empleado dijo que a los empleados se les dijo durante una reunión pública el jueves que no recibirán pago por las horas que habían trabajado este mes. Además, dijo que los despidos no se harán oficiales hasta que se designe un administrador de bancarrota, lo que genera preocupaciones sobre cuándo los empleados pueden solicitar el seguro de desempleo.

Un juez de Delaware que supervisa el caso indicó el miércoles que “no hay forma de seguir pagando a los empleados,” informó el jueves el Hollywood Reporter.

Un abogado de Redbox y un representante de la empresa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Redbox fue fundada en 2002 y en sus años de fama revolucionó Hollywood con su servicio de alquiler, que en ese momento era más barato que comprar un DVD. Pero con el auge de las ofertas digitales y las plataformas de streaming, las ventas de DVD colapsaron durante la década del 2010.

En 2022, Redbox tenía una deuda de $325 millones y Chicken Soup for the Soul Entertainment la adquirió.

La empresa matriz había acumulado mil millones de dólares en deuda cuando se declaró en quiebra el mes pasado. Según documentos judiciales presentados a principios de este mes, estaba luchando para cubrir la nómina y pagar los planes de atención médica de sus más de 1,000 empleados.

Redbox es solo la última empresa de medios físicos que ha luchado por sobrevivir al dominio del streaming. Alrededor del 99% de los hogares estadounidenses pagan por al menos un servicio, según una encuesta de Forbes de este año; otros dependen de plataformas de transmisión gratuitas con publicidad. Este año, Best Buy dejó de vender medios físicos como DVD y Blu-rays, atribuyéndolo al cambio en el consumo de entretenimiento.

El streaming, por su parte, alcanzó una cuota récord de audiencia televisiva en mayo, según un informe reciente de Nielsen.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Evan Bush para NBCNews.com. Puedes encontrar el artículo original aquí.