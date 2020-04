¿Quién es próximo en la fila para los pagos de coronavirus?

Unos 80 millones de contribuyentes recibieron depósitos esta semana, según reporta el Departamento de Tesoro, pero aún faltan 171 millones de personas.

En el grupo de esta semana se encontraban contribuyentes que declararon impuestos en 2018 o 2019, y personas que reciben beneficios de Seguridad Social o pertenecen al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Ahora la pregunta es, ¿quiénes serán los próximos en recibir el pago?

Según reporta CNBC, se le dará prioridad a los que tengan depósitos directos vinculados a sus cuentas.

Si no lo tienes programado, tienes hasta el próximo jueves para actualizar la información con el IRS y recibir el pago la siguiente semana.

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) habilitó varias herramientas para consultar el estado del depósito bancario incluyendo Get My Payment para los que declararon impuestos en 2018 y 2019 y está página para las personas que no declaran impuestos pero cumplen con el criterio de elegibilidad.

Mientras tanto, las personas que no tienen su información bancaria registrada con el IRS empezarán a recibir cheques a partir del 20 de abril.

Se espera que unos cinco millones de cheques sean enviados cada semana por hasta 20 semanas— la prioridad será dada a contribuyentes de bajos ingresos.

Luego, a finales de abril, se enviarán cheques a personas que no declararon impuestos en 2018 o 2019 pero reciben beneficios de Seguridad Social.

Los beneficiarios de SSI pueden esperar sus pagos a principios de mayo. El dinero se enviará de la misma manera que esas personas generalmente reciben sus beneficios.

"Los depósitos directos semanales y los cheques en papel continuarán hasta que todas las personas reciban sus reembolsos", indica la línea de tiempo del Congreso.

Esta noticia fue escrita originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC. Para leer más de CNBC.com entra aquí.