Qué es un “arraignment” judicial, el mismo al que se presentó Trump en Miami

El expresidente Donald Trump fue citado esta tarde en una corte en Miami para su “arraignment” por los 37 cargos que le impusieron por la posesión de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago.

El proceso, conocido en inglés como “arraignment”, es la lectura formal de los cargos a un acusado, con la presencia del mismo, en la cual se le informa de los cargos que enfrenta.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

En algunos casos, y dependiendo de las jurisdicciones, se espera que el acusado se declare culpable o no culpable, mientras que en otros casos no es requerido. En el caso de Trump, se declaró no culpable.

Trump enfrenta 37 cargos, los que fueron leídos durante la audiencia de este martes en Miami.

Se trata de un momento histórico para el Departamento de Justicia, que hasta la semana pasada jamás había presentado cargos contra un expresidente.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, designado por el presidente Joe Biden, ha tratado de proteger al departamento contra los ataques políticos al designar a un fiscal especial, Jack Smith, quien el viernes declaró: “Tenemos un conjunto de leyes en este país, que rigen para todos”.

Todo habría empezado el día que el expresidente dejó la Casa Blanca. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La presentación de cargos, aunque es mayormente una medida de oficio, es la más reciente en un proceso sin precedente de rendición de cuentas para Trump, quien además enfrenta cargos en Nueva York por pagar a mujeres por su silencio durante la campaña presidencial de 2016.

También está siendo investigado en Washington y Atlanta por las gestiones para revertir el resultado de las elecciones de 2020.