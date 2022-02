Impuestos 2022: lo que debes esperar para recibir tu reembolso este año

Los contribuyentes que ya declararon impuestos ahora se preguntan cuándo verán el pago de sus reembolsos y créditos fiscales reflejado en sus cuentas bancarias, en especial luego de que el IRS advirtiera sobre la ralentización del procesamiento de los formularios 1040.

Casi las tres cuartas partes de los contribuyentes recibieron un reembolso de impuestos el año pasado, con un pago promedio de alrededor de $2,800, informó recientemente el IRS, una gran afluencia de dinero de la que dependen innumerables hogares. Pero este año fiscal presenta más desafíos debidos a los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

TELEMUNDO 47 responde aquí las últimas preguntas de los televidentes respecto a la temporada de impuestos, pero si tienes más dudas, puedes consultar nuestra Guía de taxes 2022: ¿Cómo declarar con un ITIN y los créditos fiscales que puedes reclamar? y visitar nuestra sección especial AYUDA FINANCIERA Y BENEFICIOS, donde encontrarás la información más reciente del IRS.

¿CUÁNTO LE LLEVARÁ AL IRS EMITIR EL PAGO DE MI REEMBOLSO Y CRÉDITOS FISCALES?

Una vez que tú o tu preparador de impuestos someten la declaración de forma electrónica, tendrás que esperar de 24 a 48 horas para que el IRS la acepte. Ese es el periodo que en general le lleva a la agencia tributaria verificar tu información personal para asegurarse de que coincida con sus registros.

Una vez que la declaración sea aceptada, tu formulario 1040 pasará al cronograma de pagos del IRS.

Ten en cuenta que no existe un plazo exacto para que el gobierno emita los pagos, pero, como referencia, el IRS emitió más de 9 de cada 10 reembolsos a los contribuyentes en menos de 21 días el año pasado. Se esperan los mismos resultados para 2021 siempre que la declaración se haga de forma electrónica, mediante depósito directo y no presente errores de cálculo.

Puedes usar la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? para verificar el estado de tu pago, esto a partir de las 24 horas posteriores a la presentación electrónica. La agencia tributaria te proporcionará una fecha real de reembolso tan pronto como se apruebe tu declaración de impuestos y tu reembolso.

La forma más rápida de obtener un reembolso es mediante depósito directo. El IRS señala que ocho de cada 10 contribuyentes obtienen sus reembolsos más rápido al usar e-file y depósito directo. La agencia prevé que alrededor del 90% de los contribuyentes presenten sus declaraciones de forma electrónica este año. También puedes optar por el depósito directo si presentas tu declaración en papel.

Ten en cuenta que tu banco puede tardar unos días más en poner los fondos a tu disposición después de que el reembolso se emita electrónicamente.

¿CUÁNTO TARDARÁN LOS REEMBOLSOS PARA LOS SOLICITANTES DE EITC Y ACTC?

Si reclamas el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos en tu declaración de impuestos, el IRS no podrá emitir un reembolso antes de mediados de febrero. El IRS espera que la mayoría de los reembolsos de EITC y ACTC estén disponibles en cuentas bancarias para la primera semana de marzo si el contribuyente elige el depósito directo.

Para saber más sobre los créditos que puedes reclamar, incluso si declaras con ITIN, lee nuestro artículo Más allá del Crédito por Hijos: otros incentivos fiscales que puedes reclamar en 2022.

OPTÉ POR NO PARTICIPAR DE LOS PAGOS ADELANTADOS DEL CRÉDITO POR HIJOS EN 2021, ¿CÓMO RECLAMO AHORA LA SUMA TOTAL?

Si elegiste no recibir los pagos por adelantado antes de que se desembolsara el primero en julio del año pasado, es probable que sea mucho más sencillo reclamar el crédito en tu declaración de impuestos este año.

Cuando presentes tu solicitud, simplemente confirma que cumples los criterios para el crédito y luego reclama el monto total al que tienes derecho en función de tus ingresos de 2021, la cantidad de dependientes calificados y su edad.

El crédito por hijos ofrece hasta $3,000 por niños de 6 a 17 años al 31 de diciembre de 2021, y hasta $3,600 por niños menores de 5 años al 31 de diciembre de 2021.

¿QUÉ ES EL ANEXO 8812 Y POR QUÉ UN ERROR PUEDE DEMORAR MI REEMBOLSO Y CRÉDITO POR HIJOS?

Si recibiste pagos adelantados del crédito por hijos, el IRS te hará llegar el Aviso 6419, que enlista las cantidades exactas que recibiste de julio a diciembre.

El Recuadro 1 de la carta contiene la "cantidad total de pagos de AdvCTC que recibió para 2021".

Ese número es lo que tendrás que ingresar en el Anexo 8812 (el formulario de impuestos para solicitar créditos para hijos y dependientes calificados) en las líneas 14f o 15e, según lo que corresponda en tu caso. Quienes rindan planilla conjunta tendrán que sumar las cantidades que figuran en el Casillero 1 del Aviso 6419 que cada uno recibió en su Anexo 8812.

Te explicamos algunos de estos beneficios.

Una segunda casilla en la carta incluirá el número de hijos que los padres están reclamando para el crédito tributario por hijos.

El Anexo 8812 señala específicamente en la línea 14f: "Precaución: si la cantidad en esta línea no coincide con las cantidades agregadas que se le informaron a usted (y a su cónyuge si presentan una declaración conjunta) en su(s) Aviso(s) 6419, el procesamiento de su declaración será demorado”.

Los contribuyentes deben asegurarse de que el monto total de lo que recibieron por los pagos anticipados sea exacto cuando presenten sus declaraciones de impuestos.

Si esta información no es correcta en la declaración de impuestos de 2021, los contribuyentes corren el riesgo de esperar semanas antes de ver su reembolso reflejado en su cuenta bancaria.

ME MUDÉ RECIENTEMENTE Y NO SÉ CÓMO NOTIFICARLE AL IRS, ¿QUÉ DEBO HACER?

Mudarse implica una serie de trámites y tareas pendientes, pero hay una en particular que no puedes dejar de lado: Notificar de inmediato al IRS y al USPS acerca de tu cambio de dirección, en especial si recibiste los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos y estás a la espera del Aviso 6419 para reclamar la segunda parte de tu beneficio fiscal.

Si no actualizas tus datos con ambas agencias, es posible que no recibas documentación que necesitas para declarar tu impuestos, incluido el Formulario W2.

Si actualizas solo el USPS, no todas las oficinas postales reenvían los cheques del gobierno, por lo que también es fundamental notificar al IRS.

Expertos explican los pasos a seguir.

Si bien los pagos del crédito por hijos finalizaron en diciembre y no tenías un depósito directo establecido con el IRS, es probable que tus pagos se enviaron como cheques impresos. Pero si no recibiste los pagos aunque calificas para el dinero, una dirección incorrecta podría ser el problema.

Sin embargo, si te mudaste recientemente y no actualizaste tu información con el IRS o el USPS, es probable que tu dinero se haya enviado a tu dirección anterior, lo que podría causar una demora mientras esperas que se redirija su cheque a tu nuevo domicilio.

Aún estás a tiempo de actualizar tu dirección postal mediante el Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos para asegurarte de que tu pago se envíe al lugar correcto.

Por otro lado, si te falta dinero del tercer cheque de estímulo o no lo recibiste, el proceso para reclamarlo está relacionado con tu declaración de impuestos. Si recibes un reembolso de impuestos este año y no te inscribes en el depósito directo, recibirás sus fondos en forma de cheque impreso del Tesoro de los Estados Unidos, por lo que podría llegar a tu dirección antigua si no actualizas tus datos.

Desde este lunes ya puedes presentar tu declaración fiscal.

Pero incluso si tienes una cuenta de depósito directo registrada con el gobierno, aún puedes recibir un cheque de estímulo como un cheque impreso o una tarjeta EIP. Una vez que el IRS procesa el pago, la última palabra sobre cómo se recibe el dinero dependerá de la agencia tributaria y del Tesoro.

También es preciso asegurarte de recibir la carta del IRS que verifica cuándo envió el pago de estímulo. Esto es importante para cualquier persona que califica para un cheque pero que experimenta un retraso inesperado al recibir el dinero. Este aviso del IRS será tu boleto para resolver cualquier error o presentar un reclamo durante la temporada de impuestos de este año.

La temporada de impuestos inicia este lunes 24 de enero y si planeas mudarte después de enviar tus impuestos, asegúrate de actualizar tu información en el sistema. Esto evitará cualquier error o demora con tu reembolso de impuestos.

Ten en cuenta que el IRS puede tardar de cuatro a seis semanas en procesar tu cambio de dirección.

Si no tienes acceso a las herramientas digitales de la agencia tributaria, puedes llamar al 1 (800) 829-3676 para hablar con un representante del IRS.

Para notificar al USPS solo debes visitar usps.com/move y completa el formulario con tu información de contacto, la fecha en que deseas que el correo comience a reenviarse y los detalles de tu dirección anterior y nueva.

Deberá proporcionar un método de pago, pues el sistema hará un cobro de $1.10.

Una vez que hayas pagado, recibirás un correo electrónico de confirmación de que se ha presentado tu cambio de dirección.

Espera en tu buzón una carta de notificación de confirmación del USPS y un kit de bienvenida por correo. Puede tomar de tres días hábiles a dos semanas antes de que comiences a recibir correo reenviado