Buscan eliminar requisito de exámenes de álgebra e inglés para graduarse de secundaria en Florida

ORLANDO, Florida. – Cada año, son cientos los estudiantes que no se gradúan de la escuela secundaria por no pasar al menos uno de los dos exámenes requeridos – el de álgebra o el de inglés–, por lo que un proyecto de ley ahora buscaría eliminar esta condición para obtener un diploma.

De aprobarse esta medida, la puntuación que saquen los estudiantes en estos exámenes pasará a representar 30% de su grado final, que es lo mismo que ocurre con otros exámenes en materias como historia y biología.

Cual sea la puntuación de estos exámenes, ya no les impedirá graduarse, siempre y cuando aprueben la clase.

Educadores consultados por Telemundo 31 consideran que el proyecto de ley SB 7004 sería un trato “más justo para los estudiantes”.

“Tenemos estudiantes que académicamente son muy buenos, pero fracasan en estas pruebas por no tener las estrategias o por el nivel de ansiedad que ocasiona en ellos. Tienen los acomodos de tiempo extendido. Pero aun así se enfrentan a unos retos mayores”, expresó Sonia Rodríguez, maestra de inglés.

“Tenemos que enfocar tanto en adiestrar a los estudiantes para pasar un examen que se pierde la noción de todo el contenido que realmente abarcaría las destrezas que necesitan”, agregó.

Mientras tanto, Rubén Colón, miembro de la Junta Escolar del condado Volusia, señaló que en otros estados no existen estos requisitos.

“La mayor parte de los estudiantes que no se gradúan con su diploma es porque no han podido pasar exámenes y han pasado la clase, pero no han podido pasar los dos exámenes”, consideró.

“Muchas personas no saben que la escuela privada igual a la escuela fuera del estado, no requieren estos requerimientos. Entonces es más difícil en el estado de la Florida graduarse con su diploma de escuela superior, que en muchos otros estados que no tienen estos requerimientos”, añadió.

La propuesta ya fue aprobada por el Senado. Queda pendiente, ahora, ante la Cámara baja. De ser aprobada en ambas cámaras, pasaría a la firma del gobernador Ron DeSantis.