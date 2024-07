El precio de la gasolina está subiendo: aquí te decimos cómo ahorrar tu dinero este verano

ESTADOS UNIDOS - Los precios de la gasolina siguen siendo ligeramente más baratos que hace un año por esta misma época, pero han ido subiendo poco a poco esta semana. A alrededor de $3.51 el viernes, un galón de gasolina regular cuesta solo un centavo menos que al mismo tiempo en 2023, según AAA.

Todavía hay cierta incertidumbre por delante, dado el récord de 60 millones de viajeros que se esperaba que salieran a la carretera durante el feriado del Día de la Independencia, lo que aumentó la demanda. Y se pronostica que el huracán Beryl se dirigirá hacia el sur de Texas, donde tienen su sede las principales refinerías.

Cualquiera que sea la dirección que tomen los precios de la gasolina después del fin de semana festivo, no hay razón para no estirar el dinero al máximo en las estaciones de servicio este verano. Aquí es donde buscar ahorros.

CONSULTA LAS OFERTAS ESPECIALES DE GRAN FORMATO

Muchos conductores pueden encontrar ofertas de combustible en el lugar donde compran, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de la firma de contabilidad y consultoría RSM. Minoristas como Target y Walmart anunciaron una ola de descuentos el mes pasado, y “la gasolina es parte de eso” en muchas de esas tiendas, dijo Brusuelas, quien espera que los precios de la gasolina tiendan a bajar ampliamente durante el resto de este año.

Walmart ha estado promocionando fuertemente su membresía anual Walmart Plus, que incluye ahorros de combustible de hasta 10 centavos por galón en más de 13,000 estaciones en Walmart, Sam's Club, Murphy Express y otros sitios minoristas. El mes pasado concluyó una promoción de una semana que duplicó ese descuento para los miembros que repostaban en las estaciones Exxon o Mobil. Y del 5 al 18 de julio, los nuevos miembros pueden pagar sólo $49 por su primer año, la mitad del precio habitual.

Kroger, que ha estado ampliando discretamente su programa de fidelización, también lanzó un especial hasta el martes en el que los clientes obtienen cuatro veces más “puntos de combustible” cuando utilizan la mayoría de las tarjetas de regalo de terceros. Algunos han ahorrado hasta un 14% en gasolina.

ACUMULE DESCUENTOS EN TARJETAS DE CRÉDITO Y TIENDAS

Los consumidores inteligentes podrían encontrar formas de multiplicar esos ahorros. Por ejemplo, si una tienda o una gasolinera está realizando una promoción, dijo Ted Rossman, analista senior de la industria en Bankrate, puedes pagar esa compra con una tarjeta de crédito que ofrece recompensas, aprovechando dos ventajas a la vez.

Solo asegúrese de verificar las categorías rotativas de devolución de efectivo de sus tarjetas, dijo: a partir de este mes, por ejemplo, los clientes de Chase Freedom Flex obtienen un 5% de descuento en compras de gasolina hasta septiembre.

"Asegúrese de saber cuándo caen estas categorías, porque entonces podrá utilizar la tarjeta óptima", dijo.

Rossman reconoció que “no todo el mundo es optimizador” cuando se trata de cupones y descuentos. Si buscar promociones de gasolina en línea o realizar un seguimiento de numerosas categorías de reembolsos en efectivo le resulta abrumador, recomienda optar por una tarjeta de reembolso en efectivo del 2% para ahorrar "en todos los ámbitos".

"Es necesario conocerse a sí mismo y saber cuánta complejidad está dispuesto a asumir", dijo Rossman. “Considérelo en relación con el efectivo o el débito, donde probablemente no obtendrá ninguna recompensa. Estas cosas pueden acumularse a largo plazo”.

Las aplicaciones móviles también pueden ayudarle a ahorrar dinero en gasolina, dijo: muchas tiendas ofrecen las suyas propias para ayudar a optimizar las ofertas especiales, y otras aplicaciones independientes, como Upside, que puede generar a los usuarios hasta $20 por mes solo con compras de gasolina, ofertas agregadas y recompensar a los clientes en consecuencia.

DEJA QUE LA TECNOLOGÍA TRABAJE POR TI

Los días de imprimir instrucciones de rutas de conducción paso a paso desde MapQuest han quedado atrás, pero considere TripTik, la aplicación de planificación de viajes de AAA: después de ingresar sus coordenadas de inicio y parada, mostrará las estaciones a lo largo del camino, así como sus tarifas de bombeo para el día.

En muchos casos, "hay una enorme diferencia en los precios de la gasolina entre estaciones" que están muy cerca unas de otras, dijo Andy Gross, portavoz de la AAA. "Es realmente algo extraordinario".

Los usuarios de Google Maps también pueden activar la función de ruta ecológica de la aplicación, que recomienda caminos más eficientes en el consumo de combustible que minimizan las colinas y los patrones de tráfico con paradas y arranques, que pueden consumir gasolina. La mayoría de los vehículos también vienen con un “modo ecológico” que limita la facilidad con la que su automóvil acelera cuando pisa el acelerador y apaga las funciones que consumen energía.

"Eso es algo que siempre están afinando", dijo Ivan Drury, director de conocimientos de la firma de investigación automotriz Edmunds, sobre los fabricantes de automóviles. “El modo Eco en realidad facilita la conducción”, lo que ayuda a prolongar el consumo de combustible, dijo. El control de crucero, cada vez más reforzado por la tecnología autónoma, puede tener un efecto similar.

"El automóvil siempre hará un mejor trabajo manteniendo velocidades consistentemente que su pie derecho, garantizado", dijo Drury, "y siempre tiene una mejor economía de combustible que si intentara hacerlo usted mismo".

CONDUCE COMO TE ENSEÑARON A HACERLO

Gran parte de la sabiduría sobre economía de combustible que le gritaban cuando era adolescente sigue siendo cierta, con algunas salvedades importantes.

Además de conducir suavemente y sin exceso de velocidad, ayuda a mantener su vehículo en buen estado, dijo Drury. El costo del mantenimiento del vehículo sigue siendo alto (todavía es más de un 10% más que hace un año, a pesar de haber bajado ligeramente en mayo por primera vez en todo el año), pero incluso los problemas menores como la baja presión de los neumáticos, los filtros de aire sucios o los bajos niveles de aceite puede reducir su economía de combustible o devorar cualquier ahorro que pueda encontrar en el surtidor.

"Es mucho más costoso tener que reemplazar o reparar sistemas importantes de su vehículo", dijo Drury. "Un poco más de dolor ahora te ahorrará mucho dolor en el futuro".

Considere también lo que lleva su automóvil, especialmente cosas que interfieran demasiado con su peso o la cizalladura del viento. Es posible que muchos conductores hayan sacado provecho recientemente de ofertas especiales de los concesionarios, como apretar el gatillo de SUV personalizados con características como rieles o barras transversales adicionales en el techo. Si no lo está usando, quítelo, dijo Drury: "Cualquier cosa agregada a su vehículo que tenga resistencia al viento, consume combustible".

Sin embargo, resulta que hay algunas pautas de los padres que podemos descartar. ¿Conducir con las ventanillas subidas y el aire acondicionado a todo volumen? Ya no es necesariamente malo para la economía de combustible. Las regulaciones federales no solo han creado sistemas de enfriamiento más eficientes, sino que conducir a más de 50 mph con las ventanas cerradas puede generar más resistencia, dijo Drury.

Y a menos que conduzca un vehículo de lujo de alto rendimiento o un auto de carreras real, probablemente no valga la pena pagar por la gasolina premium. “Si no dice ‘obligatorio’ o ‘recomendado’, no lo hagas. Estás desperdiciando dinero”, dijo Drury.

CONSIDERE UN HÍBRIDO

Para los consumidores que desean la mejor economía de combustible sin utilizar vehículos eléctricos completos, existen pocas opciones mejores que un vehículo híbrido. Las ventas de híbridos, que alguna vez fueron vistas como una parada en el camino hacia un futuro totalmente eléctrico, aumentaron un 53% desde 2022 hasta el año pasado.

"Hemos visto un repunte masivo en este humilde híbrido", dijo Drury. "[Tiene] todas las comodidades de una alta economía de combustible, sin cambios de estilo de vida y ninguna de las desventajas que conlleva la propiedad de un vehículo eléctrico".

Varios fabricantes de automóviles están descontando modelos hasta el fin de semana del 4 de julio, incluido Kia, con un reembolso de arrendamiento de alrededor de $3,000 para el Sorento Hybrid 2023, y Ford, que ofrece un reembolso en efectivo de hasta $2,000 si compra su híbrido 2024 F. -Camioneta 150. Los términos y montos varían según la región, así que asegúrese de verificar los detalles con su concesionario.

Quienes conducen largas distancias en híbridos pueden enfrentar dolores de cabeza similares a los propietarios de vehículos eléctricos, como el aumento de precios en las estaciones de carga, advirtió Drury. Aún así, dijo, “si planificas tu viaje en consecuencia, definitivamente puedes ahorrar más dinero y frustración”.