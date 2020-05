Por miedo al contagio: los peligros de no acudir al médico

Doctores advierten que, el hecho de que estemos en medio de una pandemia sanitaria por COVID-19, no significa que las personas no deban buscar atención médica para otros padecimientos.

De no hacerlo, podría convertirse en una situación de emergencia o escale a una de vida o muerte.

Médicos piensan que el temor al contagio del COVID-19 hace que pacientes que estén verdaderamente en riesgo se queden en casa y no se atiendan.

Hay una gran preocupación en la comunidad médica porque algunos pacientes están llegando a los hospitales sufriendo de ataques al corazón o hasta un derrame cerebral.

“Nosotros seguimos teniendo casos de infartos, de embolias, de enfermedades infecciosas significativas que no se han ido a ningún lado. Tenemos que seguir atendiendo a nuestra comunidad en todos los problemas médicos que se han presentado,” dijo el Dr. José Vásquez, autoridad de salud del condado Starr.

El doctor Vásquez señaló que, de presentar síntomas graves, hay que atenderse y acudir al hospital si es necesario ya que pueden presentarse complicaciones que le pueden costar la vida.

“Debe buscar la atención médica cuando sea requerido. Hemos dicho siempre que si la persona tiene síntomas leves por la infección de COVID-19 pueden hacerlo a través de una llamada con su doctor local y requerir los exámenes necesarios, pero si una persona tiene un problema severo: dolores en el pecho, falta de fuerza en un lado del cuerpo, tienen que buscar atención médica. Eso pueden ser situaciones de emergencia o de vida o muerte. De modo que tienen que buscar atención médica sin ninguna duda,” explicó el Dr. Vásquez.

El doctor Vásquez hizo hincapié en que no hay riesgo de contagio en los hospitales ya que se han tomado las medidas necesarias de sanitización para proteger a la comunidad.

“En los hospitales nosotros estamos ejerciendo medidas de seguridad para evitar contagios. La iniciativa que hicimos en Starr County Memorial Hospital de hacerle la prueba a todos los empleados no era solamente para proteger a los empleados, era para proteger a la comunidad. Darle a la comunidad esa seguridad de que los empleados que desempeñan sus labores en el hospital no tienen el virus y no le van a contagiar a la comunidad el virus,” sostuvo el Dr. Vásquez.

Agregó que hay todo un sistema establecido para atender a pacientes que no tienen coronavirus y afirmó que no hay que tener miedo de ir al hospital especialmente si se trata de infecciones, un posible infarto o apoplejía ya que pueden causar daños duraderos o irreversibles a su salud si no se atiende.