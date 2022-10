Anciano muere atropellado mientras cruzaba la calle

NUEVA YORK -- Un hombre mayor de 66 años perdió la vida luego de ser atropellado por un carro el sábado en Brooklyn tras caer cuando cruzaba la calle, anunció la Policía de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Bomberos. La víctima no logró ponerse de pie.

Todo el incidente fue capturado por una cámara cercana, que captó al anciano cuando intentaba cruzar en medio en 4th Avenue, cerca de 59th Street, en Sunset Park.

La Policía señaló que José Hernández tropezó y cayó en la calle y no pudo ponerse de pie antes de que un Nissan Altima que se aproximaba lo atropellara. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero no sobrevivió a las heridas.

El conductor detrás del volante no permaneció en el lugar, pero las autoridades lo localizaron un tiempo después, dijeron funcionarios de la Policía de Nueva York. No se han anunciado cargos y aún no está claro si el conductor enfrentará alguno.

El video de una barbería cercana muestra que nadie acudió en ayuda del hombre en los momentos posteriores a su caída. Levanta la cabeza pero no se sabe si pide ayuda a gritos. Una figura de pie junto a un automóvil blanco estacionado en la carretera no parece ayudarlo.

Tina Chen es propietaria de una licorería en la calle y conoce al hombre desde hace casi dos décadas. Ella dijo que Hernández vive a la vuelta de la esquina con su novia de mucho tiempo, quien corrió al lugar del accidente.

"Es un tipo muy agradable, un tipo muy bueno. Ayuda a todos", dijo Chen.

Este es un caso bajo investigación.