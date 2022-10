Plan migratorio para venezolanos: ¿A quiénes puede beneficiar?

MIAMI — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció medidas para controlar la migración venezolana, que incluyen un programa que da estatus legal por dos años a quienes llegan en avión luego de optar por el beneficio y la expulsión inmediata de la mayoría de quienes crucen la frontera sur.

Se trata de una medida similar a la que se le otorga a los ucranianos y que busca controlar la llegada de venezolanos a través de la frontera, lo que se ha multiplicado en el presente año. Entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150,000 venezolanos han sido arrestados en la frontera sur de EEUU, en comparación con los 50,499 en el mismo periodo del año pasado, según los datos oficiales disponibles.

¿A cuántos venezolanos puede beneficiar esta medida?

En virtud de este programa migratorio, del que están excluidos los deportados de EEUU en los últimos cinco años o las personas que hayan entrado a Panamá o México de manera irregular, el Gobierno estadounidense aceptará en un principio a 24,000 personas. Tampoco serán aceptadas las personas que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea Venezuela. No se informó si ese número podría ser modificado más adelante.

¿Qué pasará con los venezolanos que ingresen sin autorización por la frontera con México?

El DHS devolverá a México a la mayoría de venezolanos que sean interceptados después de atravesar la frontera sur sin autorización. Las expulsiones serán llevadas a cabo bajo el Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia y heredada de la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021). Esta medida se puede aplicar de manera inmediata.

¿Qué pasa con los venezolanos que ya se encuentran en EEUU?

La medida no se ha referido hasta ahora a venezolanos que ya se encuentran en EEUU. “Estas acciones dejan en claro que existe una forma legal y ordenada para que los venezolanos ingresen a Estados Unidos, y la entrada legal es la única forma”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. Además aclaró que "aquellos que sigan el proceso legal tendrán la oportunidad de viajar de manera segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”.

¿Cómo se puede optar a esta medida?

En los próximas días se publicarán más detalles e instrucciones sobre este proceso en la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), pero ya se ha aclarado que son elegibles quienes tengan un patrocinador en Estados Unidos que brinde apoyo financiero, quienes pasen los controles biométricos y biográficos de Seguridad Nacional y otros requisitos de seguridad pública. Además deben tener esquemas completos de vacunación.

¿Quiénes pueden ser patrocinadores para que un venezolano ingrese legalmente a EEUU?

Cualquier persona residente en EEUU con estatus legal, incluidos los representantes de empresas u otras organizaciones o entidades, puede apoyar a un posible beneficiario de Venezuela. El patrocinador partidario debe demostrar que tiene los medios para brindar apoyo financiero y de otro tipo al beneficiario. Las personas y los representantes de las organizaciones que deseen postularse como patrocinadores deben declarar el apoyo financiero de la organización y deben aprobar los chequeos de seguridad.

¿Desde cuándo comienza a aplicar este plan?

Según el DHS, con vigencia inmediata, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada, sin autorización, serán devueltos a México. Sin embargo aún no se han publicado los instructivos y formularios que deben ser completados para iniciar el proceso y optar por este beneficio migratorio para ingresar al país de manera legal.

El que se venza la green card no significa que se deja de ser residente automáticamente, afirma un abogado.

¿Dónde puedo revisar la información sobre esta medida migratoria?

En los próximos días estará publicada la información completa sobre la medida y el proceso para aplicar en la página web de USCIS. De igual manera puede consultar lo que se conoce de este proceso migratorio en https://www.uscis.gov/venezuela.

¿Quiénes no podrán aplicar a este programa?

Personas a las que se ha ordenado su expulsión de Estados Unidos en los cinco años anteriores, personas que hayan cruzado sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha del anuncio; quienes hayan ingresado irregularmente a México o Panamá después de la fecha del anuncio, o que sean residente permanente o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, o que tengan actualmente la condición de refugiado en cualquier país. Tampoco son elegibles quienes no tengan los esquemas de vacunación completa o no cumplan con otros requisitos de salud pública. Los venezolanos no deben viajar a México para intentar ingresar a Estados Unidos, recalca DHS.