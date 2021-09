¿Es legalmente sólido el plan de vacunación de Biden? La Casa Blanca se prepara

WASHINGTON - Los amplios requisitos del plan de vacunas del presidente Joe Biden tienen a los gobernadores republicanos amenazando con demandas. Su respuesta sin remordimientos: "Intenten".

El gobierno se está preparando para otro gran enfrentamiento entre el gobierno federal y el estatal. Pero si bien se desconocen muchos detalles sobre las reglas, Biden parece tener una base legal firme para emitir la directiva en nombre de la protección de la seguridad de los empleados, según varios expertos entrevistados por The Associated Press.

"Mi apuesta es que con respecto a esa autoridad legal, tienen una base bastante sólida dada la evidencia que sugiere fuertemente … el grado de riesgo que (las personas no vacunadas) representan, no solo para ellos mismos sino también para los demás", dijo la Universidad de Connecticut el profesor de derecho Sachin Pandya.

Los republicanos denunciaron rápidamente el mandato que podría afectar a 100 millones de estadounidenses como extralimitación del gobierno y prometieron demandar, y los empleadores privados que se resistan a los requisitos también pueden hacerlo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, lo llamó un "asalto a las empresas privadas", mientras que el gobernador Henry McMaster prometió "luchar contra ellos hasta las puertas del infierno para proteger la libertad y el sustento de todos los habitantes de Carolina del Sur". El Comité Nacional Republicano también ha dicho que demandará a la administración "para proteger a los estadounidenses y sus libertades".

Tales casos podrían presentar otro choque entre las autoridades estatales y federales en un momento en que el Departamento de Justicia de Biden ya está demandando a Texas por su nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que fue promulgada "en abierto desafío a la Constitución".

La Casa Blanca se está preparando para los desafíos legales y cree que incluso si algunos de los mandatos se desechan, millones de estadounidenses recibirán una vacuna debido a los nuevos requisitos: salvar vidas y prevenir la propagación del virus.

Biden está poniendo la aplicación de la ley en manos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, que está redactando una regla "durante las próximas semanas", dijo el viernes Jeffrey Zients, coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca. Advirtió que "si un lugar de trabajo se niega a seguir la norma, las multas de OSHA podrían ser bastante significativas".

Los tribunales han mantenido los requisitos de vacunación como condición para el empleo, tanto antes de la pandemia, en desafíos planteados por los trabajadores de la salud, como desde el brote de coronavirus, dijo Lindsay Wiley, directora del Programa de Políticas y Leyes de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington.

Donde los requisitos de la vacuna de Biden podrían ser más abiertos a los ataques es sobre las cuestiones de si el gobierno siguió el proceso adecuado para implementarlos, dijo.

"El argumento de que la vacunación obligatoria infringe inadmisiblemente la autonomía corporal o la toma de decisiones médicas, esos argumentos no han tenido éxito y no espero que eso cambie", dijo Wiley. "Creo que los desafíos de los que es más difícil predecir el resultado serán los que en realidad son desafíos aburridos sobre si siguieron el proceso correcto".

Los estándares temporales de emergencia, bajo los cuales las reglas se están implementando rápidamente, han sido particularmente vulnerables a los desafíos, dijo Wiley. Pero los riesgos que presenta el coronavirus y la existencia de una emergencia de salud pública declarada podrían poner a esta "en una base más sólida que cualquier otra que los gobiernos pasados hayan intentado imponer y que hayan sido impugnadas en los tribunales", dijo.

De hecho, la cuestión de si el mandato es legalmente sólido es independiente de si será confirmado por los jueces, incluso por una Corte Suprema de mayoría conservadora que ha tendido a interpretaciones generosas de la libertad religiosa y puede estar buscando garantizar que cualquier mandato tenga suficiente vigencia, y toma en cuenta objeciones basadas en la fe.

La vacunación "se ha politizado y hay muchos jueces de distrito republicanos que podrían ser hostiles a la regulación por razones políticas", dijo Michael Harper, profesor de derecho de la Universidad de Boston.

“Me imagino una opinión desafortunada que intentara justificar esta postura política rechazando el uso de OSHA contra enfermedades infecciosas en lugar de contra peligros intrínsecos al lugar de trabajo”, escribió Harper en un correo electrónico.

Las reglas expansivas exigen que todos los empleadores con más de 100 trabajadores exijan que se vacunen o se hagan pruebas del virus semanalmente, lo que afecta a unos 80 millones de estadounidenses. Y los aproximadamente 17 millones de trabajadores de los centros de salud que reciben Medicare o Medicaid federal también tendrán que estar completamente vacunados.

Biden también exige la vacunación para los empleados de la rama ejecutiva y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal, sin opción de prueba. Eso cubre a varios millones de trabajadores más.

Montana, dominada por los republicanos, es la única que tiene una ley estatal en los libros que contradice directamente el nuevo mandato federal. El estado aprobó una ley a principios de este año que hace ilegal que los empleadores privados requieran vacunas como condición para el empleo.

Pero el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Montana, Anthony Johnstone, dijo que las reglas federales prevalecerían sobre la ley estatal. Eso significa que las empresas más grandes de Montana que antes no podían exigir que sus empleados se vacunen, probablemente ahora sí lo hagan, incluidos los hospitales que son algunos de los empleadores más grandes en el estado escasamente poblado.

Dado que las reglas aún se están redactando y no se han publicado, los expertos dicen que el diablo está en los detalles. Queda por ver exactamente qué requerirá la regla que los empleadores hagan o no, y cómo da cuenta de cosas como otros derechos que los empleados no vacunados pueden hacer valer, como el derecho a una adaptación por discapacidad, dijo Pandya.

Por ejemplo, con el creciente número de empresas y trabajadores totalmente remotos, si las reglas están escritas para incluir a las personas que no tienen exposición en el lugar de trabajo, "ciertamente hay espacio para un problema allí", dijo Erika Todd, abogada laboral de Sullivan. Y Worcester en Boston.

Charles Craver, profesor de derecho laboral y laboral en la Universidad George Washington, dijo que el mandato presentaba una "cuestión cerrada" legalmente. Pero dijo que la administración de Biden tenía un argumento legítimo de que tal requisito era necesario para que los empleadores protegieran la seguridad de los trabajadores, clientes y público en general.

Sin embargo, la pregunta más espinosa es cómo los empleadores, y los tribunales, clasificarán las solicitudes de adaptaciones para los empleados por motivos religiosos o de otro tipo.

Aunque tales adaptaciones pueden incluir que un empleado trabaje desde casa, "puede tener una situación en la que alguien tenga que estar presente y no pueda proporcionar una adaptación debido al peligro que implica", añadió.