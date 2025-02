Personal del Departamento de Educación advierte que ofertas de renuncia podrían cancelarse

Altos funcionarios del Departamento de Educación dijeron el miércoles al personal que si aceptan el paquete de renuncia diferida del gobierno de Trump, el secretario de Educación podría cancelarlo más tarde y ya no tendrían ningún recurso, lo que podría dejarlos sin el salario prometido.

La semana pasada, la Oficina de Gestión de Personal envió avisos a los empleados federales de que si renunciaban antes del 6 de febrero, podrían seguir recibiendo el salario y los beneficios hasta fines de septiembre. El gobierno de Trump espera lograr que hasta el 10% de la fuerza laboral renuncie como parte de un plan para reducir la burocracia federal.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Pero tres funcionarios del Departamento de Educación dijeron a NBC News que Rachel Oglesby, la nueva jefa de personal del departamento, y Jacqueline Clay, directora de capital humano, describieron advertencias significativas a la llamada oferta Fork in the Road en una reunión de todo el personal celebrada por Zoom el miércoles. Los funcionarios no quisieron ser identificados por temor a represalias.

El secretario de Educación podría rescindir el acuerdo, o el gobierno podría dejar de pagar, y los empleados que aceptaron el paquete de renuncia diferida renunciarían a todos los reclamos legales, contaron los tres funcionarios que les dijeron en la reunión. Los tres empleados dicen que hasta ahora solo han visto ejemplos de acuerdos de renuncia y que tendrían que aceptar renunciar el jueves por la noche antes de ver los términos reales de su separación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Parecía un comercial de un concesionario de autos usados, como, 'Actúe ahora, solo un día'", dijo un funcionario del departamento que asistió a la reunión.

El Departamento de Educación no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles.

Un portavoz de la Oficina de Gestión de Personal dijo que esto era falso y señaló un memorando que establece que las "garantías de la oferta de renuncia son vinculantes para el gobierno. Si el gobierno diera marcha atrás en sus compromisos, un empleado tendría derecho a solicitar la rescisión de su renuncia".

Sin embargo, el memorando incluye un acuerdo de muestra que incluye una cláusula según la cual los jefes de la agencia conservan la discreción exclusiva para rescindir el acuerdo, y los empleados renuncian al derecho de impugnarlo ante la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, "o cualquier otro foro".

Un acuerdo de muestra de renuncia diferida específico para los empleados del Departamento de Educación incluye un lenguaje similar, según una copia obtenida por NBC News.

En todo el gobierno federal, la presión ha ido aumentando para aceptar la oferta. En un correo electrónico a los empleados federales el martes en seguimiento a la propuesta de original, la OPM escribió: "Tenga en cuenta que el programa de renuncia diferida ("Fork in the Road") vence a las 11:59 p.m. ET del jueves 6 de febrero. No habrá una extensión de este programa".

Según un funcionario de la Casa Blanca, hasta el momento más de 40,000 personas han aceptado la oferta de rescisión de contrato, de una fuerza laboral federal compuesta por más de dos millones de personas.

La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación, según informaron a NBC News dos fuentes familiarizadas con los planes. Dicha orden podría ser firmada por el presidente Trump tan pronto como este mes.

Existe una profunda preocupación entre los trabajadores federales de que la oferta de rescisión del gobierno de Trump pueda resultar una maniobra engañosa, en la que no les cumplir trato. Los comentarios de la gerencia del Departamento de Educación solo empeoraron esas preocupaciones, dijeron los tres empleados.

“La moral está bastante mal”, dijo un segundo funcionario. “Uno de los gerentes con los que trabajo acaba de decir que no ha visto ningún correo electrónico en las últimas cuatro horas desde que terminó la reunión, porque a todos les chuparon la vida”.

Un tercer empleado describió el tono de la llamada como enojado, ya que los trabajadores hicieron preguntas en el cuadro de chat de Zoom, pero luego no recibieron respuestas.

La inusual oferta de compra ha trastocado Washington, D.C., en medio de una oleada de órdenes ejecutivas y maniobras de Trump y el multimillonario tecnológico Elon Musk, quien es jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una oficina dentro de la Casa Blanca. En el lapso de dos semanas, Trump y Musk han lanzado un esfuerzo radical para rehacer el gobierno federal, recortar el gasto e incluso eliminar algunas agencias.

Muchos demócratas y algunos republicanos dicen que Trump y Musk están violando los límites constitucionales a la presidencia de formas que son ilegales y que están precipitando una crisis constitucional.

A las 5:00 p.m. ET entraría en vigor la orden de Trump.

Algunos sindicatos de trabajadores federales han presentado una demanda para detener el programa de dimisiones diferidas, argumentando que el gobierno de Trump no tiene autoridad legal para ofrecer tales indemnizaciones. Los sindicatos de trabajadores del gobierno federal y los fiscales generales demócratas han advertido a los trabajadores federales que es posible que nunca reciban los beneficios prometidos por la dimisión, y han caracterizado las ofertas como un intento de intimidarlos para que renuncien.

Trump ha nominado a Linda McMahon, ex directora ejecutiva de World Wrestling Entertainment y directora de la Small Business Administration en su primera administración, para ser secretaria de Educación. Todavía no se ha programado una audiencia de confirmación.

Hay otros cambios de personal en el Departamento de Educación que pueden llegar antes que McMahon. El departamento espera realizar despidos, conocidos como Reducción de Personal, según dijeron los tres funcionarios del departamento que les dijeron durante la reunión del miércoles. Oglesby, la jefa de personal, y Clay, la funcionaria de capital humano, no compartieron cuándo se llevarán a cabo ni qué oficinas se verán más afectadas por ellos durante la reunión.

El personal del Departamento de Educación también tendrá que acudir a la oficina todos los días a partir del 24 de febrero. Clay dijo al personal que la dirección del departamento está trabajando para encontrar otro edificio federal para que los empleados remotos puedan trabajar desde un radio de 50 millas de su casa.

Trump ha dicho que quiere eliminar el Departamento de Educación, lo que cumpliría un sueño de larga data de la base republicana, pero se supone que se necesita una ley del Congreso para lograrlo. El Wall Street Journal informó el lunes que la Casa Blanca está sopesando una medida ejecutiva que podría desmantelar el departamento de manera fragmentada, citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.