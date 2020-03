Pareja de Texas logra salir de Perú tras estar varada 9 días

Gabriela García, su novio Erick Díaz y una amiga viajaron a Perú sin saber que iban a estar varados en el país por la pandemia del coronavirus.

Estuvieron unos nueve días encerrados sin poder salir, más que para lo necesario.

Desde el año pasado planearon estas vacaciones, mismas que resultaron ser una pesadilla puesto que el Ministerio del Exterior había ordenado la suspensión de viajes internacionales justo en el día en que se preparaban para regresar a casa.

Durante su encierro en un Airbnb, se distrajeron jugando a las cartas o en las redes sociales para hablar con su familia.

Noticias Telemundo 40 se comunicó con la madre de Gabriela, quien se encontraba preocupada por su hija esperando su regreso al Valle.

"Y dice mami aunque regrese voy a estar en cuarentena por 14 días. No va a poder tener contacto con nosotros porque si regresan a Estados Unidos, ese es uno de los requisitos de no tener contacto, no regresar a los trabajos ella ni las personas que están con ella por la cuarentena de 14 días,” dijo Elsa Villarreal Morris, madre de Gabriela.

En la noche del miércoles, estos jóvenes abordaron un avión con destino a Florida donde permanecerán 14 días en Miami para seguir los protocolos de salud y después volar de regreso a casa.

Ellos firmaron un convenio con la Embajada de Estados Unidos en la que acordaron reembolsar el costo del vuelo.