Seis desaparecidos y dos oficiales heridos al enfrentar a tirador

Al menos seis personas, incluidos niños, están desaparecidas tras un incendio y un tiroteo en una vivienda donde dos oficiales resultaron heridos de bala atendiendo la emergencia en East Landsdowne en Delaware County, Pensilvania, según las autoridades.

El hecho tuvo lugar pasadas las 4:00 p.m. del miércoles en la cuadra 58 de Lewis Avenue muy cerca de Baltimore Street.

Según el fiscal de distrito Jack Stollsteimer, los agentes recibieron una llamada al 911 en la que se establecía que una menor, de 11 años, resultó herida de bala. Sin embargo, este detalle no ha podido confirmarse.

“Los oficiales llegaron a la casa y de pronto les comenzaron a disparar. Dos de ellos resultaron heridos y eso dice mucho de la calidad de personal que tenemos trabajando para mantenernos seguros. Ellos corren al peligro cuando las cosas cambian en instantes. Les pido a los que vean esto que oren por su recuperación”, destacó Stollsteimer.

El funcionario agregó que entiende que los afectados están en condición estable, pero se desconoce las extensiones de sus lesiones.

“Los rescatistas intentan aplacar por completo las llamas para poder entrar a la vivienda. Al menos ya los disparos pararon, pero no sabemos si el pistolero está en el interior de la estructura vivo o muerto”, agregó. "No sabemos nada todavía, no sabemos si en efecto hubo una niña herida hasta tanto entren a investigar".

Además, en cuanto a las vidas posiblemente afectadas por el siniestro Stollsteimer añadió que, "nuestro temor es que pueda haber varias personas dentro de esa casa que hayan muerto. Aún no sabemos si podemos confirmar o negar eso hasta que entremos y revisemos metódicamente los escombros que son ahora esa casa”.

Esto es lo que sabemos hasta el momento:

Dos oficiales de dos distritos distintos resultaron baleados una vez cada uno con heridas que no atentan con su vida. Se trata de dos veteranos de 20 años de las unidades de Landsdowne e East Landsdowne.

A eso de las 3:47 p.m. la Policía recibió una llamada de emergencia al 911 reportando una niña de 11 años herida de bala en el 58 de Lewis Street.

Los policías de varias dependencias acudieron a atender la emergencia. Los primeros en llegar, quienes resultaron heridos, fueron recibidos a tiros por una persona desconocida.

Los oficiales de Darby Borough, la municipalidad que bordea East Landsdowne, arrastraron literalmente a los oficiales caídos utilizando escudos a prueba de balas (“balistic shields”) para protegerse del pistolero.

Las autoridades siguen en el lugar de los hechos tratando de aplacar las llamas.

A este punto se desconoce si hubo o no una niña de 11 años herida de bala, cuantos ocupantes había en la casa al momento del tiroteo y luego incendio o si el pistolero está evadido, vivo o muerto.

Imágenes del helicóptero SKYFORCE 62 mostraron el fuego en todo su apogeo y la forma en el que la vivienda, de tres niveles se consumió. Las residencias aledañas estaban siendo atendidas por los rescatistas con agua por índicios de propagación.

Read in English here

Llamada al 911 sobre un tirador en una casa de Lewis Avenue y Baltimore Street.

